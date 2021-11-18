İkinci el fiyatları uçtu, en ucuzu 120 bin lira oldu! Galericiler: Döviz olarak görüyoruz, satmakta nazlanıyoruz

İkinci el otomobil fiyatları altınla yarıştı. Otomobil almak artık hayal oldu. Ortalama bir araç fiyatı ise 120 bin lirayı aştı. Ancak onu da almak artık zor. Fiyatlar ikiye, üçe katlandı. İkinci el pazarını gezen vatandaşlar yaptığı açıklamalarda, geçen yılki fiyatların iki ya da üç katı fiyatlarla karşılaştığını açıkladı.

"5 BİN LİRALIK ŞAHİN, 30 BİN LİRA"

İkinci el araba pazarına gelen vatandaşlar, fiyatı çok düşük olması gereken araçların çok pahalı olduğunu belirtirken, galericiler ise sattıkları arabanın yerine yeni bir araç koyamadıkları için satmakta nazlandıklarını belirtiyor.

İşte ikinci el oto pazarında bazı vatandaşların açıklamaları:

Ateş pahası her şey. 5 bin liralık Şahin 30 bin lira oldu.

Bir, bir buçuk ay önce 130 bin lira olan araç, 150 ya da 160 bin liradan satılıyor.

Aradığım aracı buluyorum da alamıyorum. Fiyatları çok yüksek. Hayaller suya düştü.

Umduğumuzu bulamadık, umduğumuzun çok üstünde.

2015 modele 182 bin lira istiyorlar. Arabayı beğendik, pazarlık yapıyoruz ama indirim yapmıyor. İndirim yapsa alacağız.

Önceki zamanlarda 30 bin liraya bulacağım araba şimdi 90 bin lira olmuş.

Geçen yıl 25 bin lira olan 2000 model araba şimdi neredeyse 80 bin lira.

"ARABAYI DÖVİZ GİBİ GÖRÜYORUZ, SATMAKTA NAZLANIYORUZ"

Sürekli değişen dolar kurundan dolayı araçların yerine yeni bir araç koyamadıklarını belirten galerici ise; "Biz araç satıyoruz ama sattığımız aracın yerine koyamıyoruz. Çünkü bir hafta bir haftasını tutmuyor. " dedi.

Farklı bir galerici satmakta nazlandığını belirterek, "Piyasa belli değil malum dolar ve altın yükseldiği için satmakta nazlanıyoruz biraz. Şu an döviz ve gibi görüyoruz. Kurlarda oynadığı için çok kıymetli oldu. " ifadelerini kullandı.

ÇOĞUNLUK İKİNCİ EL TERCİH EDİYOR

Kasım ayında yapılan ankete göre ikinci el araçların tercih nedeni daha ekonomik olması. Katılımcıların yüzde 71,7'si şu an araç alsa 2. el araç tercih edeceğini belirtiyor.

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