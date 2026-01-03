FİNANS

Artık gözler 5 Ocak'ta! Murat Göktaş en düşük emekli aylığı için rakam verdi

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Pazartesi günü milyonlarca çalışan ve emekli 2026 maaşlarını öğrenecek. 2026'nın ilk yarısında maaşlarının ne kadar olacağını öğrenecek olan milyonlar Aralık enflasyonunu bekliyor. Peki, SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? 7'den 70'e herkesin merak ettiği sorunun cevabını SGK Uzmanı Murat Göktaş verdi. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

SSK'lı ve Bağ-Kur'lu yeni yılda ne kadar zam alacak? Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme ile beraber yüzde kaç zam alacak? Artık 2026 maaşlarının ne kadar olacağını öğrenmemize birkaç gün kaldı. Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK Aralık enflasyonunu duyuracak. TÜİK'in enflasyonu duyurması ile beraber 6 aylık enflasyon farkı da öğrenilecek.

Artık gözler 5 Ocak ta! Murat Göktaş en düşük emekli aylığı için rakam verdi 1

SGK Uzmanı Murat Göktaş, HaberTürk canlı yayınında memur ve emekli için maaşları konuştu. Göktaş, enflasyon rakamlarının zorunlu uygulandığını zamda en alt sınırının Pazartesi belli olacağını kaydetti.

Artık gözler 5 Ocak ta! Murat Göktaş en düşük emekli aylığı için rakam verdi 2

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN RAKAM VERDİ

Artık gözler 5 Ocak ta! Murat Göktaş en düşük emekli aylığı için rakam verdi 3

Göktaş, Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 12,28 oranında zam alabileceğini belirtti ve, seyyanen zammın olmayacağını ifade etti. En düşük emekli aylığının yasal olarak artırılması için düzenleme yapılması gerektiğini hatırlatan Göktaş, şunları söyledi:

"En düşük emekli aylığının SSK Bağ-kur zammı oranında artırılması bir usul haline geldi. Ben artırılacağını düşünüyorum. Çünkü pazartesi günü enflasyon rakamlarının açıklandığı saatlerde ekonomi koordinasyon kurulun da bir toplantısı var. Genelde bu Ekonomi Koordinasyon kurulunda kararlaştırılıyor. Bu durumda yaklaşık 18 bin 970 TL civarında en düşük emekli aylığı gerçekleşecektir"
Artık gözler 5 Ocak ta! Murat Göktaş en düşük emekli aylığı için rakam verdi 4

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri için durumun farklı olduğunu kaydeden Göktaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Memur ve memur emekliler hükümetle masaya oturup 2 yılda bir toplu sözleşme yapıyorlar. Bu toplu sözleşme eğer enflasyonun altında kalırsa aradaki enflasyon farkı kendilerine ödeniyor. Enflasyon şu anda yüzde 31,15'lerde çıkarsa memur zammı da yaklaşık olarak yüzde 18,69 civarında olacak. Bu defa tabii en düşük emekli aylığıyla en düşük aktif çalışan memur aylıkları da değişmiş olacak"

