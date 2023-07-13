'Artmaya devam edecek' diyerek oran verdi: Gram altın yüzde 20 yukarı çıkacak

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, yükselişe geçen gram altın fiyatının artmaya devam edeceğini belirterek, “Yılın sonunda rakamların yüzde 15-20 yukarı çıkacağını ön görüyorum. Yatırımcı altına yatırım yapmadan asla vazgeçmesin sabırla beklesin sonunda kazancını görecektir” dedi.

"YUKARI GİDECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Temmuz ayı kuyumcular olarak en yoğun dönem olduğunu hatırlatan Yazıcı, “Temmuz ayı düğünlerin yoğun olduğu dönem. Altına talep arttığı için fiyat yukarıya doğru gidiyor. En güvenilir liman altın almasından dolayı altının bir nebze daha yukarı gittiğini görmekteyiz. Özellikle doların artması dolayısıyla altının destek aldığı dolardır. Ons’un yanında iki taraftan destek aldığı için fiyatlar hep yukarı gidiyor. Bundan sonra da gidebileceğini ön görmekteyiz. Yılın sonunda rakamların yüzde 15-20 yukarıda olacağını ön görüyorum.

"2300 LİRAYI GÖRECEĞİNİ..."

Esnafımız sezona çok iyi hazırlandı beklentilerimiz üst düzeyde. Özellikle yerli ve yabancı turistin gelmesi düğün sezonunun olması şu ana kadar yüzde 60-80 bandına ulaşabildik. Yüzde yüze henüz daha ulaşamadık, belki önümüzdeki günlerde hareketlilik başlayacaktır. İnşallah sezon sonunu güzel tamamlayacağız. Geçmiş dönemde altının gramı 100 TL idi. Bir yıl sonra bir toplantıda 250 TL olacak diye söylediğimizde arkadaşlarımızın bize ifadesi bu rakam olur mu? Şimdi gelinen noktaya bakıyoruz o zamanki tarih 2015 bugünkü tarih 2023 altın bin 600 TL olmuş. Önümüzdeki iki yıl içerisinde 2 bin 300 seviyelerini dahi göreceğini ön görmekteyim. Yatırımcı altına yatırım yapmadan asla vazgeçmesin sabırla beklesin sonunda kazancını görecektir” dedi. (İHA)

