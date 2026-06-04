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Artvin'de su seviyesi yükselen barajlarda kontrollü su tahliyesi yapılıyor

Artvin Valisi Turan Ergün, il genelinde son dönemde etkisini gösteren yağışlar nedeniyle doluluk oranı yükselen dört barajda kontrollü su tahliyesi yapıldığını, yerleşim yerleri açısından herhangi bir risk bulunmadığını bildirdi.

Artvin'de su seviyesi yükselen barajlarda kontrollü su tahliyesi yapılıyor

Yağışların ardından gövde yüksekliği temelden 275 metreye ulaşan, Türkiye'nin en yüksek barajı konumundaki Yusufeli Barajı'nın yanı sıra Artvin, Borçka ve Muratlı barajlarındaki dolusavak kapakları açılarak su tahliyesine başlandı.

Borçka Barajı santral sahasında incelemelerde bulunan Vali Ergün, yağışlar nedeniyle Çoruh Havzası'ndaki barajlarda doluluk oranlarının yükseldiğini ve bazı barajlarda kontrollü su tahliyesi yapıldığını söyledi. Bu durumun yerleşim yerleri açısından herhangi bir risk içermediğini belirten Ergün, barajlardan bugüne kadar yaklaşık 60 milyar kilovatsaat elektrik üretildiğini ve ülke ekonomisine 161 milyar lirayı aşan katkı sağlandığını dile getirdi.

Ergün, kentte bu yıl kar yağışının az olmasına rağmen bahar aylarında yağmurun etkisini gösterdiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yusufeli Barajımız da şu anda yaklaşık aktif doluluk yüzde 96 civarında. Onun bir altındaki Artvin Barajı'nda yüzde 100, Deriner Barajı'nda yüzde 75, Borçka Barajı'nda ve buradan sonra aşağıdaki son Muratlı Barajı'nda da yüzde 88, yüzde 90'a doğru yaklaşan bir doluluk söz konusu. Deriner Barajı'nda yüzde 75 doluluk olduğu için orada dolusavaklar kapalı. Diğer barajların tamamında dolusavaklar açık. Sebebi de önümüzde olabilecek yağışları da hesaplayarak burada bir su yönetimi planı uyguluyor arkadaşlarımız."

"HERHANGİ BİR RİSK, HERHANGİ BİR SIKINTI OLUŞTURMUYOR"

En son 2019'da barajlardaki dolusavaklardan su tahliyesi yapıldığını hatırlatan Ergün, "Çoruh Vadisi üzerindeki barajlarımızın hepsi aynı vadi üzerinde olduğu için bir barajdan çıkan su diğer barajın girdisi olarak kullanılıyor. Yani bir damla su Artvin'de 5 defa elektrik üretiyor. Dolayısıyla bu bizim buradaki su yönetimi planımızın da uygulamasını kolaylaştırıyor. Yani bizim için herhangi bir risk, herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor." diye konuştu.

Ergün, su seviyelerinin uzman ekiplerce sürekli kontrol edildiğini belirterek, "Yusufeli ve Artvin Barajlarımız yüzde 100 tamamen dolsa bile biz bunu Deriner Barajı'ndaki yüzde 75 dolulukla önleyebiliyoruz. Aşağıya bir damla su göndermeden bile tutabilecek kapasitemiz var. Onun için bize çok güzel bir avantaj sunuyor." dedi.

2026'DA 2 MİLYAR 120 MİLYON KİLOVATSAAT ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİLDİ

Öte yandan, Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü (DSİ) verilerine göre, Yusufeli, Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarında 2026 yılı içerisinde 2 milyar 120 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretildi.

Bu üretimin ülke ekonomisine katkısının ise yaklaşık 5 milyar 720 milyon lira olduğu belirtildi.

Verilere göre, son yağışların ardından Yusufeli Barajı'nda 1,98 milyar metreküp, Artvin Barajı'nda 167 milyon metreküp, Deriner Barajı'nda 1,7 milyar metreküp, Borçka Barajı'nda 305 milyon metreküp, Muratlı Barajı'nda ise 67 milyon metreküp su depolanarak doluluk oranları yüzde 90 ve üzerine ulaştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Artvin yağış
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