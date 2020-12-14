Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret son durum ne? 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2021 son dakika

Gerçekleşen ilk toplantının ardından çok sayıda çalışan ve işveren, asgari ücret 2. toplantısı ne zaman sorusunun yanıtını araştırıyor. İlk toplantının ardından açıklama yapan Bakan Selçuk, "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." demişti. Peki, 2. asgari ücret toplantısı ne zaman? İşte asgari ücret son durum Asgari ücret zammı 2021 son durum... Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi! 2021 Asgari ücret zammı ne kadar, ne zaman belli olur? ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN? Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yarın ikinci toplantısını yapacak. Komisyon, ikinci toplantısını TİSK’in ev sahipliğinde 15 Aralık’ta, üçüncü toplantısını Türk-İş’in ev sahipliğinde 22 Aralık’ta gerçekleştirecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında asgari ücret 2021 ikinci toplantısını 15 Aralık'ta yapacak. Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda çevrim içi düzenlenecek toplantıda, heyetler sunum yapacak. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor. Toplantıda, TİSK heyeti dünya ve Türkiye'deki ekonomik ve sosyal görünüme dair paylaşımda bulunup, görüşlerini sunacak. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının da ekonomik veri ve raporları komisyona sunması bekleniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un paylaştığı takvime göre komisyon, ikinci toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde 15 Aralık’ta, üçüncü toplantısını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek. TİSK'teki toplantı da çevrim içi yapılacak. Asgari ücret toplantı sonucu da çok sayıda çalışan ve işveren tarafından merakla bekleniyor. Türk-İş'teki toplantının düzenleniş yöntemi ile dördüncü ve son toplantının tarihi, ilerleyen günlerde netleştirilecek. ASGARİ ÜCRET SON DURUM Vatandaşlar tarafından asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Bu doğrultuda sendika ve partilerden de çeşitli talepler geliyor. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ve DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan ile TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde asgari ücrete ilişkin geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda DİSK Yönetim Kurulu adına konuşan Arzu Çerkezoğlu, asgari ücret tespit sürecinin Türkiye'nin en büyük ücret pazarlığı olduğunu, asgari ücretin işçi sınıfının sınırlı bir kesimini değil, neredeyse tamamını ilgilendirdiğini belirtti. Türkiye'de 10 milyon civarında işçinin, asgari ücret altında veya asgari ücrete yakın bir ücretle çalıştığını ve asgari ücret artışının genel ücret artışlarını da etkilediğini ifade eden Çerkezoğlu, DİSK'in, asgari ücretin evrensel kabul görmüş kurallara ve ilkelere göre hesaplanmasını istediğini aktardı.

Kovid-19 salgınının asgari ücreti daha da yaşamsal hale getirdiğini anlatan Çerkezoğlu, "Bir yandan gelir kayıpları öte yandan artan giderler nedeniyle asgari ücretin önemi daha da artmıştır. 2021 asgari ücreti, pandeminin yarattığı gelir kaybı ve artan giderler dikkate alınarak hesaplanmalıdır." dedi. Çerkezoğlu, DİSK'in 2021 yılı asgari ücretine dair taleplerini şöyle sıraladı: "Salgın döneminde asgari ücret farklı hesaplanmalıdır. Brüt asgari ücret net olarak ödenmelidir. 2021 asgari ücreti, Kovid-19 salgınının hanelere getirdiği yeni yükler dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Bütçeden asgari ücrete nakit desteği sağlanmalıdır. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalı, tüm ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinden vergi alınmamalıdır. Salgın döneminde asgari ücret SGK işçi primleri bütçeden karşılanmalıdır. Asgari ücret hesabında sadece işçinin kendisi değil, ailesi de esas alınmalıdır. Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır. Asgari ücret bütün işçi ve memurlar için ortak saptanmalıdır. 2021 asgari ücreti net 3 bin 800 TL olarak saptanmalıdır."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde konuştu. Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının asgari ücretin üzerinde 2 bin 517 lira olarak hesaplandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Gelin şu kararı alalım. Bir temenni kararı. Asgari ücret 3 bin 100 lira olsun ve vergiden muaf olsun. İşverene de yük olmayalım. 5 yerden maaş alanlar, her bir yerden 3 bin 100 lira almıyor, her bir yerden en az 10 bin lira alıyorlar. Gelin bunu yapalım. İktidar yapmadı, parlamento yapsın. Asgari ücretlileri savunalım, asgari ücret ortalama ücret olsun." şeklinde konuştu. ASGARİ ÜCRET 2021 SON DAKİKA Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son olarak TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde bakanlığının faaliyetleri ve bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, asgari ücret gelişmelerine dair de açıklama yaptı.