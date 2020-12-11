Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? İşte asgari ücret 2021 son dakika gelişmeleri

Gerçekleşen ilk toplantının ardından çok sayıda çalışan ve işveren, asgari ücret 2. toplantısı ne zaman sorusunun yanıtını araştırıyor. İlk toplantının ardından açıklama yapan Bakan Selçuk, "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." demişti. Peki, 2. asgari ücret toplantısı ne zaman? İşte asgari ücret son durum

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN?

2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarını sürdüren Asgari Ücret Tespit komisyonu, ikinci toplantısını TİSK’in ev sahipliğinde 15 Aralık’ta, üçüncü toplantısını Türk-İş’in ev sahipliğinde 22 Aralık’ta gerçekleştirecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında asgari ücret 2021 ikinci toplantısını 15 Aralık'ta yapacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sosyal medya hesabından komisyonun çalışma takvimini paylaştı.

Buna göre komisyon, ikinci toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde 15 Aralık’ta, üçüncü toplantısını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek. TİSK'teki toplantı da çevrim içi yapılacak. Asgari ücret toplantı sonucu da çok sayıda çalışan ve işveren tarafından merakla bekleniyor. Türk-İş'teki toplantının düzenleniş yöntemi ile dördüncü ve son toplantının tarihi, ilerleyen günlerde netleştirilecek.