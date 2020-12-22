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Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret tahminleri neler? 3. asgari ücret toplantısı ne oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.12.2020 17:12 | Son Güncelleme

Çok sayıda çalışan ve işveren tarafından 2021 asgari ücret zammı son durum ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını 22 Aralık'ta Türk-İş ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirdi. Peki, asgari ücret 3. toplantı sonucu ne oldu? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 3. asgari ücret toplantısı ne oldu? Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? İşte 2021 asgari ücret tahminleri

Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret tahminleri neler? 3. asgari ücret toplantısı ne oldu?

Türkiye’deki çok sayıda çalışan ve işveren Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından çıkacak sonucu merakla bekliyor. Bu nedenle vatandaşlar tarafından asgari ücret toplantısı ne oldu sorusunun yanıtı araştırılıyor. Türk-İş ev sahipliğindeki 3. toplantıda da görüşmeler devam etti. Toplantı, pandemi nedeniyle çevrim içi olarak yapıldı. Toplantıda, TÜİK temsilcisi de bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı. Şimdi ise gözler 4. toplantıya çevrildi. Peki, asgari ücret toplantı sonucu ne oldu? Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? İşte 2021 asgari ücret ile ilgili detaylar...

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ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI SONUCU

Basına kapalı şekilde yapılan ve 3 saat süren toplantıda Türk-İş heyeti görüş ve taleplerini komisyona sundu. Heyetteki ücretli işçi Özgül Yardımcı ise asgari ücretlilerin sorunlarını aktardı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışan işçiler için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışan işçiler için 2 bin 507 lira 70 kuruş ve hafif işlerde çalışanlar için de 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Toplantıda TÜİK temsilcisinin bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıklamasının ardından 2021 yılında ücretin ne kadar olacağı da çok daha fazla merak edilmeye başlandı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş ve hafif işlerde çalışanlar için de 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyon ile paylaştı.

Asgari ücret, şu an bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde ise net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için normal işçilerden farklı olacak şekilde gelir ve damga vergisi kesilmediğinden dolayı net 2 bin 501 lira 55 kuruş şeklinde hesaplanıyor. Şu anda işverene toplam maliyet ise bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt ücret oluştururken 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Komisyon tarafından, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 15 Aralık'ta ikinci toplantı yapıldı. Komisyon, üçüncü toplantısını Türk-İş’in ev sahipliğinde 22 Aralık’ta gerçekleştirecek. Türk-İş'teki toplantının düzenleniş yöntemi ile dördüncü ve son toplantının tarihi, ilerleyen günlerde netleştirilecek

Komisyon son olarak 22 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde toplandı. Şimdi ise son toplantı olacak olan 4. toplantı bekleniyor. Komisyon tarafından dördüncü ve son toplantının ise gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılacağı öğrenildi.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Vatandaşlar tarafından yetkililerin asgari ücret tahmini ve beklentileri de araştırılıyor. Bu doğrultuda sendika ve partilerden de çeşitli talepler geliyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin Kovid-19 salgınında çok daha yaşamsal bir hale geldiğini anlattı ve “Bir yandan gelir kayıpları öte yandan artan giderler nedeniyle asgari ücretin önemi daha da artmıştır. 2021 asgari ücreti, pandeminin yarattığı gelir kaybı ve artan giderler dikkate alınarak hesaplanmalıdır." dedi. Çerkezoğlu, DİSK'in 2021 yılı asgari ücretine dair taleplerini de şu şekilde sıraladı: "Salgın döneminde asgari ücret farklı hesaplanmalıdır. Brüt asgari ücret net olarak ödenmelidir. 2021 asgari ücreti, Kovid-19 salgınının hanelere getirdiği yeni yükler dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Bütçeden asgari ücrete nakit desteği sağlanmalıdır. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalı, tüm ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinden vergi alınmamalıdır. Salgın döneminde asgari ücret SGK işçi primleri bütçeden karşılanmalıdır. Asgari ücret hesabında sadece işçinin kendisi değil, ailesi de esas alınmalıdır. Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır. Asgari ücret bütün işçi ve memurlar için ortak saptanmalıdır. 2021 asgari ücreti net 3 bin 800 TL olarak saptanmalıdır."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde konuştu. Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının asgari ücretin üzerinde 2 bin 517 lira olarak hesaplandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Gelin şu kararı alalım. Bir temenni kararı. Asgari ücret 3 bin 100 lira olsun ve vergiden muaf olsun. İşverene de yük olmayalım. 5 yerden maaş alanlar, her bir yerden 3 bin 100 lira almıyor, her bir yerden en az 10 bin lira alıyorlar. Gelin bunu yapalım. İktidar yapmadı, parlamento yapsın. Asgari ücretlileri savunalım, asgari ücret ortalama ücret olsun." şeklinde konuştu.

Ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Komisyon belirliyor. Komisyon, dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Asgari ücret 2021 yılında nasıl olacak konusunda gelişmeler merakla bekleniyor.

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Konuyla ilgili olarak çeşitli tahminler de yapılıyor. Merkez Bankası'nın yüzde 12,1 şeklindeki 2020 yılı enflasyon tahmini doğrultusunda bir artış yapılırsa ücretin brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olabileceği düşünülüyor. Bunun yanı sıra artış oranının geçen seneki gibi yüzde 15 olması durumunda da brüt ücretin 3 bin 384 lira 45 kuruş, net olarak ise 2 bin 673 lira 40 kuruş olması bekleniyor. Aynı zamanda Merkez Bankasının enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklendiğinde ise brüt 3 bin 387 39 kuruş, net ise 2 bin 675 lira 72 kuruş olması bekleniyor. 4 puan refah payı uygulanması halinde de brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanıyor. Aynı zamanda 5 puan refah payı eklenmesi halinde ise brüt 3 bin 446 lira 25 kuruş, net de 2 bin 722 lira 22 kuruş olarak hesaplanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA

TÜİK'in toplantıda açıkladığı ve bir son dakika gelişmesi olan asgari geçim tutarının yanı sıra konuyla ilgili yapılan diğer açıklamalar da merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan konuyla ilgili bir yazılı açıklama yapmıştı. Arslan yaptığı yazılı açıklamada, “Asgari ücret bir pazarlık ücretinden ziyade işçinin ailesiyle birlikte insan onuruna yakışır bir şekilde yaşayacağı bir gelir olarak belirlenmelidir. Asgari ücret, çalışan ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücret olmalıdır. Ülkemiz pandemi koşulları sebebiyle olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Hükümetimiz çalışma hayatına yönelik önlem ve tedbirleri hayata geçirmiştir. Ancak özellikle bazı sektörde çalışanların mağdur olduğu, iş ve gelir kaybı yaşadığı kritik bir süreç yaşanmaktadır. Asgari ücret belirlenirken bu mağduriyetleri giderecek, toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiği göz önüne alınacak, aile yükümlülüklerini de kapsayacak şekilde belirlenmesi konusunda temel ısrarımız ve talebimiz söz konusudur.

HAK-İŞ olarak, asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca asgari ücret belirlenirken yıl sonunda gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınmalı ve bu oranın üzerine iyileştirme ve refah payı ilave edilmelidir. Konfederasyonumuz, gelir dağılımının adil bir şekilde gerçekleşmesine yönelik olarak bireylerin gelirlerine, harcamalarına ve servetlerine göre vergiye tabi tutulması konusundaki her türlü çalışmayı desteklemektedir. Bu çerçevede asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün kaldırılmasını, ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf olmasını talep etmekteyiz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak emeğin en kutsal olduğu salgın döneminde toplumun refahını sağlamak ve çalışanların gelir düzeyini artırmak için asgari ücretin belirlenmesine ilişkin ilke ve prensiplerin hayata geçirilmesinin önemine inanmaktayız” demişti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM

Henüz son rakamın ne kadar olacağı bir netlik kazanmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularına cevap vermişti. Sosyal yardım alan vatandaşların sosyal yardımlarının haczedilmediğini belirten Selçuk, asgari ücrete ilişkin eleştiriye de yanıt vermişti. Selçuk, şöyle konuşmuştu: "Asgari ücret devlet, işçi ve işveren kesimlerinden oluşan üçlü bir yapı içerisinde bağımsız bir komisyon olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Komisyonda bütün sosyal tarafların, kamunun teklifleri, önerileri, talepleri, görüşleri bağımsız bir şekilde, objektif ve şeffaf bir şekilde yapılan toplantılarda dinlenmektedir. 18 yıllık döneme de baktığımız zaman, reel artış olarak 2020 Ocak itibarıyla 1,5 katlık bir artış sağlamış durumdayız."

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