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Cumhurbaşkanı Erdoğan ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI! ASGARİ ÜCRET 2023 ne kadar oldu?

22.12.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret 2023 açıklaması için nefesler tutuldu. Yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 12.00 civarında açıklayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı sonrasında ilk kez bir rakam dile getirilmişti. İşveren kesiminin 8.500 TL ile sınır koyduğu iddia edilen net asgari ücret rakamı için, işçi kesimi 9 bin TL önerisiyle masaya gelmişti. Milyonların heyecanla beklediği rakam bugün ilan edilecek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI! ASGARİ ÜCRET 2023 ne kadar oldu?

Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret 2023 rakamı bugün belli oluyor. Nefeslerin tutulduğu asgari ücret açıklamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Asgari ücret 2023 açıklaması canlı olarak izlenebilecek. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti AÇIKLIYOR...

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açıklayacağımız rakam ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle de uyumludur.” dedi ve 2023 yılında geçerli olan asgari ücretin net 8500 TL olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 asgari ücret açıklaması TRTHaber üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

ASGARİ ÜCRET 2023 AÇIKLAMASI CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı sonrasında ilk kez bir rakam dile getirilmişti. İşveren kesiminin 8.500 TL ile sınır koyduğu iddia edilen net asgari ücret rakamı için, işçi kesimi 9 bin TL teklif ile masaya geldi.

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İlk görüşmede 7.785 TL açlık sınırına dikkat çeken Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, üçüncü toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Bizim resmi teklifimiz 9 bin TL” dedi. Yeni asgari ücretin teklif ettikleri bu rakamın altında kalması durumunda masada olmayacaklarını duyuran Atalay, “Verirlerse imzalarız, vermezlerse işin içinde olmayız” ifadelerini kullandı.

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