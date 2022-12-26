Asgari ücret 2023 NET BRÜT ne kadar oldu? Asgari ücret yüzde kaç zamlandı?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2023 asgari ücret rakamı belli oldu. Asgari ücret 2023 yılından itibaren geçerli olacak şekilde brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak açıklandı. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu. İşte zamlı asgari ücret maaş tablosu...

ASGARİ ÜCRET 2023 NET BRÜT NE KADAR OLDU?

2023 asgari ücret rakamı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı rakamlara göre Ocak 2023 itibari ile yürürlüğe girecek olan yeni asgari ücret brüt 10.944.05 TL, net 8506 TL oldu.

Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu. Bu rakamın 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşu SGK Primi (işveren payı), 200 lira 16 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.

ASGARİ ÜCRET YÜZDE KAÇ ZAMLANDI?

Asgari ücret yüzde 54 oranında artarak hem yarım asrın rekorunu hem de dolar bazlı rekorunu kırdı. Yeni asgari ücret güncel kurla 455 dolar seviyesinde gerçekleşti.

GELİR VE DAMGA VERGİSİ KALDIRILDI

Asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Ayrıca bütün çalışanlarının maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmından da bu vergiler kaldırıldı. Böylece işçinin yanında işverenin de elini rahatlatan büyük bir gelişme yaşandı.

YILLARA ASGARİ ÜCRET TABLOSU:

2015 1.273,50 TL - 949 TL

2016 1.647,00 TL - 1.300 TL

2017 1.777,50 TL - 1.404 TL

2018 2.029,50 TL - 1.603 TL

2019 2.558,40 TL - 2.020 TL

2020 2.943 TL - 2.324 TL

2021 3.577,50 TL - 2.825,90 TL

2022 6.471 TL - 5.500 TL

2023 10.944.05 TL - 8500 TL



