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ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Asgari ücret NE KADAR OLDU, SAAT KAÇTA açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen rakamı açıklayacak!

22.12.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ASGARİ ÜCRET ile ilgili SON DAKİKA açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile gerçekleştirilen görüşme sonrası, bugün (22 Aralık 2022 Perşembe) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan, tüm vatandaşlar ise dolaylı olarak etkileyecek rakam belli oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Peki asgari ücret NE KADAR OLDU? Asgari Ücret SAAT KAÇTA açıklanacak? Tüm gözler Erdoğan'da!

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Asgari ücret NE KADAR OLDU, SAAT KAÇTA açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen rakamı açıklayacak!

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak konusu olurken beklenen gün sonunda geldi çattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merakla beklenen 2023'ün asgari ücretini bugün açıklaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Beştepe'de Bakan Bilgin'i konuk etti. Şimdi birçok kişi internette şu soruları araştırıyor: Asgari ücret NE KADAR OLDU? Asgari Ücret SAAT KAÇTA açıklanacak? İşte detaylar...

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünü işaret ederek 'Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız.' ifadelerini kullandı.

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Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı asgari ücret konuşmasına çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise sosyal medya hesabında 'asgari ücret' paylaşımında bulundu.

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İşte Bakan Bilgin'in 'asgari ücret' paylaşımı:

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ASGARİ ÜCRET SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Asgari ücret ile ilgili edinilen bilgiye görer; miktarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından saat 14.00 itibariyle açıklanması bekleniyor.

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ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 20 Aralık'ta gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden istenen ilave verilerin görüşüleceği toplantıda, işçi ve işveren tarafının rakamlar üzerinden pazarlık edeceği açıklanmıştı.

asgari-ücret

Ergün Atalay toplantının ardından yaptığı açıklamada '20 gündür TÜRK-iş’in teklifi 7 785 biz hiçbir yerde bizim bir teklifimizi olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey’e söyledim, komisyona söyledim. TÜRK- İş’in resmi teklifi 9 bin TL arkadaşlar verirlerse masaya oturur imzalarız, vermezlerse o meselenin içinde olmayız.'ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yıl toplantının ardından net rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Bu yıl da aynı şekilde olması bekleniyor.

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