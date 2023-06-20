ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, zam ne kadar olacak? TÜRK-İş'ten rakam açıklaması

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak edilirken akşam saatlerindeki sürpriz zirve kulisleri hareketlendirdi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Atalay, görüşme sonrası "Perşembeyi bulmadan bir neticeye varılacağını ümit ediyorum" dedi. Bilindiği üzere, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar da ara zam için belirlenen rakamın bu hafta açıklanacağını ifade etmişti. Peki, 2023 Asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? Birçok kişi "2023 asgari ücret ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar...

2023 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret zammı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk-İş Başkanı Atalay, görüşme gerçekleştirdi.

Atalay'ın görüşme sonrası yaptığı açıklama şu şekilde:



"Biz bu arada sayın Bakanla iki kere konuşma imkanı bulduk. Saat 19.00'da buraya geldim. 19.30 civarında beyefendinin yanına girdik. Aşağı yukarı 1 saat 15 dakika kendisine anlatma imkanı buldum. Belli bir yere geldik. Şimdi buradan çalışma bakanına gideceğim. Sayın Bakan beni bekliyor. Sonra bu akşam toplayabilirsek yoksa sabaha komisyonu toplayacağım. Yarın TİSK Başkanı ile bir toplantı olacak. Perşembeyi bulmadan neticeyi varacağını umut ediyorum. Taleplerimizi sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim.

Belirli bir noktaya geldik. Şimdi Çalışma Bakanı ve TİSK Başkanı ile belli bir noktaya gelmeden bir şey söylemem olmaz. Ben resmi ağızım. Ben son noktayım. Kendimi de sizi de sıkıntıya sokacak, mahcup edecek bir şey söylemiyorum. Talep ettiğimize yakın bir rakam olur diye umut ediyorum. Perşembeden evvel olur diye umut ediyorum. Yarın olma ihtimali yüzde 50. Bu gece olmaz. Perşembeyi bulmaz.

Ben ne söylediğimi burada söylersem, işi garantiye almadan insanları beklenti içine sokmanın anlamı yok. Onun için bakan beyle bir kez daha konuşayım. En kötü Çarşamba günü belli bir noktaya varırız."

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Asgari ücret zammında rakam için Perşembe gününü işaret eden Atalay şu ifadeleri kullandı:

"Perşembe gününe kalmadan belli olur"

6 aylık enflasyon rakamları 5 Temmuz günü saat 10:00'da TÜİK'in Haziran ayı enflasyon oranını duyurması sonrası belli olacak. Asgari ücret komisyonunun masasında 5 aylık enflasyon rakamları ve Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden elde edilen 6 aylık enflasyon beklentisi yer alıyor.

5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 olurken, Haziran ayı enflasyon beklentisi de yüzde 2,81 oldu. Bu iki veri beraber değerlendirildiğinde yeni asgari ücret rakamının tespitinde önemli bir kıstas olacak 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 18,50 oldu. Yani kuvvetle muhtemel 6 aylık enflasyon yüzde 18-20 arasında gerçekleşecek.

