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ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, ilk toplantı ne zaman ve saat kaçta? 7 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

10.12.2023 14:23 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret 2024 Ocak zammı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Temmuz ayında net 11.402 TL olan maaşlar için ilk toplantısını yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışanların ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artışı yılbaşında yapacaklarını açıklamıştı. Peki asgari ücret ne kadar olacak, ilk toplantı ne zaman ve saat kaçta? İşte asgari ücret toplantısı tarihi...

ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, ilk toplantı ne zaman ve saat kaçta? 7 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Asgari ücret 2024 Ocak zammı 7 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışanlar ile ailelerinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak düzenleme için ilk toplantısını gerçekleştirecek. 2023 yılında yürütülen çalışmaların ardından maaşlar Temmuz'dan itibaren yüzde 34 oranında artış ile 11 bin 402 TL olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümete talimat verdi. Brüt ve net tutar şimdiden merak konusu oldu. Şimdi gözler gerçekleştirilmesi beklenen kritik toplantıya çevrildi. İşte 2024 asgari ücret toplantısı tarihi...

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2024 ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret toplantısı yarın (10 Aralık 2023 Pazartesi) yapılacak.

Ekonomik, sosyal ve toplumsal yönü itibarıyla büyük öneme sahip asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek.

15 üyeden oluşan komisyon ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapacak.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret belirlenirken 3 kriter dikkate alınacak. Şu an için asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 TL 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 TL 32 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücret gerçekleştirilecek toplantılar sonucunda açıklanacak. Asgari ücret zammı 2024 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak.

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6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARININ ALTINDA OLMAYACAK

2024 yılında uygulanacak asgari ücret 6 aylık enflasyon rakamlarının altında olmayacak.

Burada alt sınır yüzde 38 olarak dikkat çekiyor. Yani pazarlığın başlayacağı rakam net 15.750 TL olarak öne çıkıyor.

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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISINDA BELİRLEYİCİ ETMENLER

Maaş zamları için önemli bir referans değer olan memur zammına göre yapılan hesapta asgari ücret için 17.100 TL rakamı ortaya çıktı. Her iki rakamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında belirleyici etmenler olarak yer alacak.

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ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret 2024 Ocak ayından itibaren geçerli olacak. Asgari ücrete dair geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunan Bakan Işıkhan, "Asgari ücrette tek zam olacak, yeni rakam 31 Aralık'a kadar açıklanacak." ifadesini kullanmıştı.

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YENİ ASGARİ ÜCRET BELİRLENİRKEN 3 KRİTER DİKKATE ALINACAK

Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak yeni asgari ücret belirlenirken 3 kriter göz önünde bulundurulacak.

Çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği her fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kurmayları tarafından dile getirilirken, bunun yanında ekonomiye ve istihdam koşullarına zarar vermeden sürecin uzlaşı içinde tamamlanması hedefleniyor.

Asgari ücretin tespiti konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı birlikte ortak bir çalışma gerçekleştiriyor. Böylece yeni ücretin diğer ekonomik aktörlere yansıması konusunda koordineli bir iş birliğinin sağlanması amaçlanıyor.

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