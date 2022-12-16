Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Asgari ücrette 3. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücret 2023 zam oranı için görüşmeler devam ediyor. ilki 7 Aralık’ta gerçekleştirilen toplantının ardından ikinci görüşme 14 Aralık’ta yapılmıştı. Gözler, asgari ücret 3. toplantı tarihine çevrilmişti. Konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki, Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret toplantısının ilki 7 Aralık’ta düzenlendi.

İkinci toplantı ise 14 Aralık’ta tamamlandı.

Asgari ücrette 3. toplantının 20 Aralık'ta gerçekleşeceği bildirildi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU YILDA KAÇ KEZ TOPLANIYOR?

2021 yılının Aralık ayında yapılan 1. toplantı 1 Aralık’ta, 2. toplantı 7 Aralık’ta, 3. toplantı 9 Aralık’ta ve son toplantı 14. Aralık’ta düzenlenmişti.

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?

İkincisi gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası TİSK ve Türk-İş'ten ilk açıklama geldi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği bu yıl masada, talebimizi yeniledik."

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ise şu ifadeleri kullandı: "Rakam konuşulmadı, artık herhalde son toplantıda konuşuruz. Bundan sonraki toplantı son mu olur bilmiyorum ama artık yavaş yavaş rakam konuşulacakatır. Bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi bir kısmını alacağız.

Son toplantıda inşallah rakam gelir, gelir gelmez de paylaşacağız.

Değerlendirmeyi kendi yönetim kurulumuzla, TÜRK İŞ yönetimi ile yarın sabah değerlendirip, kamuoyuna yarın açıklama yapacağız."

