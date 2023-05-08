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ASGARİ ÜCRET ARA ZAM 2023: Temmuz'da yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Temmuz ayı zam tahminleri!

08.05.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Büyük İstanbul Mitingi'nde asgari ücret, emekli ve memur zammı için müjde verdi. Peki, Temmuz'da yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 2023 Temmuz ayı asgari ücret ara zam tahminleri...

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM 2023: Temmuz'da yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Temmuz ayı zam tahminleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 'Büyük İstanbul Mitingi'nde asgari ücret konusunda çarpıcı bir açıklamada bulundu. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca asgari ücret çalışanını ilgilendiren zam konusunda müjde verdi. İşte, 2023 Temmuz ayı asgari ücret ara zam tahminleri ve konuya dair detaylar...

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YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret ile ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Ocak ayında 5.500 TL'den 8.506 TL'ye yükselen asgari ücret ara zammına ilişkin konuşan Erdoğan, açıklamasında refah payı detayına da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 32 milyon çalışana kaliteli ve güvenceli çalışma sağlama sözünü yineledi.

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Erdoğan İstanbul mitinginde yaptığı konuşmada "Asgari ücreti dolar bazında bile 3,5 kat artırarak 8 bin 500 liranın üzerine çıkardık. Gelişmelere göre bu rakamı da tekrar da gözden geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ AYI ARA ZAM ORANI

Asgari ücret ara zam oranları henüz belli olmadı.

Asgari ücret tespit komisyonu tarafından yapılan görüşmelerle zam oranları tespit edilecek.

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ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Brüt ve net asgari ücretin Temmuz ayında açıklanması bekleniyor.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'ASGARİ ÜCRET' MESAJI

Asgari ücret zammı için konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRET ARA ZAM TAHMİNİ

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz CNN Türk'te asgari ücret zamlarına ilişkin tahminleri belirtti.

Ocak, Şubat, Mart, Nisan olmak üzere 4 aylık veri üzerinden enflasyon yüzde 15.22’ye denk geldiğini ifade eden Yılmaz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'' Yıllık bazda yüzde 43.68’e gelmiş oldu. Merkez Bankası Başkanı’mızın geçmiş günlerde yaptığı açıklamalar doğrultusunda Haziran ayına kadar beklenti yüzde 21.13 üzerinden verildi.''

İşte Emin Yılmaz'ın asgari ücrete ara zam tahmini:

''İlk 6 aylık dönemde asgari ücretin neti 8 bin 506 TL, brütü 10 bin 8 TL, işverene maliyeti 11 bin 759 TL,

Yüzde 20 artış yapılması durumunda asgari ücretin neti 10 bin 207 TL’ye çıkacak, brütü 12 bin 8 lira, işveren maliyeti 14 bin 109 TL,

Yüzde 30 zam yapıldığı taktirde neti 11 bin 58 liraya, brüt ücreti 13 bin 9 liraya, işveren maliyetinin 15 bin 286 lira olması bekleniyor.

Asgari ücrete geçmiş dönemlerde 99 öncesi dönemlerde Asgari Ücret Komisyonu 3 defa toplandı. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl 2 defa toplantı kararı aldı. Net ücret de belirleyici unsur olacaktır.”

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