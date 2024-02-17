Asgari ücret, emekli, memur zammı… Mehmet Şimşek açık açık söylemişti: Dikkat, milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesaplamasında sistem değişiyor

Ocak 2024 yılı için asgari ücret, emekli maaşı ve memur maaşı zammı oranları belli olmuştu. Yüzde 49’luk artış tüm kesimlere yansıtıldı. Zamlı maaşlar hesaplara geçti. Ancak yeterli bulunmayan maaş artışları için miyonlar şimdiden Temmuz zammı hesabı yapmaya başladı.

Memur, Emekli Sandığı SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonu sonrasında yılın ikinci yarısındaki zamlı maaşlarını öğrenecekler. Asgari ücret zammı için bu yıl bir kez artış yapılacağı resmi ağızlardan açıklansa da beklenti en düşük işçi maaşlarına da bir ara zam yapılması yönünde.

MEHMET ŞİMŞEK SİNYAL VERMİŞTİ

Ancak maaş hesaplaması için geçtiğimiz dönem Mehmet Şimşek’in söylediği sözler bir kez daha gündem oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını açıklamıştı. Şimşek konuya ilişkin, “Ama çalışanlar, hiçbir şekilde enflasyona ezdirilmeyecek. Dar gelirli kesimlerin alım gücünün kalıcı bir şekilde artırılmasının bir tek yolu var. O da enflasyonu düşük tek hanelere indirmekle olur" ifadelerini kullandı.

MAAŞ ZAMMI HESAPLAMASI DEĞİŞECEK

Konuya ilişkin konuşan Ekonomist Şenol Babuşcu yeni düzenleme için tarih de vererek bir paylaşımda bulundu. Babuşcu, “Seçimden sonra yapılacak yasal düzenlemelerle memur, emekli, işçi maaş artışları ve asgari üçret gelecek dönemin hedef enflasyonuna göre belirlenecek” dedi.

MERKEZ BANKASI’NDAN MAAŞ ZAMLARINA YAKIN TAKİP

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyonu yüzde 6,70 olarak açıklamıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk Enflasyon Raporu’nda ise yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 olarak duyurdu. Banka, 2026 yıl sonunda enflasyonunun yüzde 9'a gerileyeceği öngörüsünde bulundu.

Enflasyon raporunda maaş zamlarına değinen TCMB Başkanı Fatih Karahan, Ocak ayı enflasyonunda yaşanan yükseliş için, “asgari ücret artışının öngörülerimizin üzerinde gerçekleşmesinin de etkisi hissedilmiştir. Ücret ayarlamalarının talep üzerindeki yansımalarını yakından takip edeceğiz” demişti.







