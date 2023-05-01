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Asgari ücret görüşmelerinde masadan kalkmıştı! Türk-İş'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Çözemezseniz...

01.05.2023 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayının yaklaşmasıyla asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. 2023 asgari ücret görüşmelerinde teklifin 9 bin liranın altında kalması nedeniyle masadan kalkan Türk-İş'ten, hükümete dikkat çeken bir çağrı geldi. Sendika Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücrette vergiyi sabitlemek gerekiyor. Buradan bütün siyasi partilere sesleniyorum; bu meseleyi bir an evvel kim geliyorsa meclise, çözün. Çözmezseniz, çözene kadar bu meseleyi ülke gündeminden çıkarmamaya devam ederiz." dedi.

Asgari ücret görüşmelerinde masadan kalkmıştı! Türk-İş'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Çözemezseniz...

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretteki verginin düşürülmesinin olumlu olduğunu ancak yetmediğini belirterek, "Asgari ücrette vergiyi sabitlemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.b

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6 ŞUBAT DEPREMİNİ ANDI

TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Adana'daki Arif Nihat Asya Bayrak Parkı’nda düzenlenen mitingde buluştu. Ellerinde flamalar bulunan çok sayıda işçi slogan attı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mitingde konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede çalışmalar yürüttüklerini, paylaşmak, yardımlaşmak, acıları azaltmak için Adana'da olduklarını söyledi. Atalay, "Türk işçisi depremzedelerle ekmeğini paylaşmaya devam, yaraları sarmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"SERMAYE AĞIRLIKLI BİR MECLİS"

Seçimlere ilişkin konuşan Atalay, "Bütün partilerin milletvekili listesini inceledim. Siz de incelediniz. Biz bu ülkede işçi, işsiz, emekli, küçük esnaf, bu ülkenin yüzde 70'iyiz. Meclise girecek 3 işçi, esnaf, emekli yok. Ne konuşuyoruz biz şimdi? Tulum giymemişse, çiftçilik yapmamışsa, mecliste ne anlatacak? Tulum yoksa tulumun derdini anlatamaz. Yüzde 85 işveren, öbür meslek guruplarını sayıp da bir haksızlık yapmayım diye söylemiyorum. Sermaye ağırlıklı bir meclis. Dün de öyleydi, ondan evvel öyleydi. Bunu değiştirmediğiniz müddetçe bu problemleri çözemeyiz. Bugün bununla ilgili milletvekili olacak durumum yok. İşveren olacak durumum yok. Türkiye'nin bütün alanlarından, bu meclise işçi kökenli milletvekili sokmazsak sıkıntıları büyütmeye devam ederler" diye konuştu.

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"İSTEDİĞİNİZ PARTİYE OY VERİN AMA..."

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili yarın görüşme yapılacağını söyleyen Ergün Atalay, şöyle konuştu:
"Yarın görüşsünler. Tekliflerini bir getirsinler. Buradaki Kamu Koordinasyon Kurulu beraber müzakere edelim. Şube başkanlarımıza soralım. Yakışan neyse, arzumuz seçimden evvel bitirmek ama istediğimiz bir şey olmazsa bu meselenin içinde olmayız haberiniz olsun. TÜRK-İŞ, Türkiye'nin, mazlumun, haklının, işçinin, emekçinin yanında olmaya devam etmek mecburiyetinde. Türkiye yoksa TÜRK-İŞ de yok. A partisi de B partisi de yok. Onun için önceliğimiz Türkiye. İstediğiniz partiye oy verin ama Türkiye'den yana olmak durumundayız."

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"ÇÖZEMEZSENİZ ÜLKE GÜNDEMİNDEN ÇIKARMAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Asgari ücretteki vergi konusuna da değinen Atalay, şöyle devam etti:

"Başımızda vergi diye bir bela var. Asgari ücretten vergiyi düşük aldın, güzel ama bu yetmiyor. Bizim kardeşlerimiz, bu alanda bulunanlar ocak ayında aldığını aralık ayında almıyor. Asgari ücrette vergiyi sabitlemek gerekiyor. Buradan bütün siyasi partilere sesleniyorum; bu meseleyi bir an evvel kim geliyorsa meclise, çözün. Çözmezseniz, çözene kadar bu meseleyi ülke gündeminden çıkarmamaya devam ederiz."

Atalay, Türkiye'de her gün 4 işçinin iş kazasında hayatını kaybettiğini, bu rakamın dünya ortalamasının çok üstünde olduğunu, çocuk işçilerle ilgili de yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi. Miting, konuşmaların ardından son buldu.

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asgari ücret Ergün Atalay temmuz türk iş

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