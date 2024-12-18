Asgari ücret için '25 bin TL hayırlı olsun' diyerek açıkladı! 'Tarihte hiçbir zaman olmamıştı'

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların gözü kulağı yeni asgari ücret zammında. Asgari ücret zammı için çok sayıda tahmin ortaya atılırken gazeteci Mevlüt Tezel'den dikkatleri üzerine çeken bir asgari ücret tahmini ve çıkışı geldi. Peki, asgari ücret için 25 bin TL olur mu? '25 bin TL' tahmini için Tezel, "25 bin TL, 700 dolar demek. Tarihte hiçbir zaman asgari ücret 700 dolara çıkmamıştı" ifadelerini de kullandı. İşte detaylar...

"25 BİN TL HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Sabah yazarı Mevlüt Tezel, asgari ücret ile ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu. Sabah'taki yazısının başlığında "25 bin TL hayırlı uğurlu olsun" diyen Tezel yazısında şu ifadeleri kullandı:

"ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞANLARIN BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Birçok alanda enflasyonda hissedilebilir yavaşlama başladı. Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" açıklaması asgari ücretli çalışanların beklentisini yükseltti"

"Aralık enflasyonu yüzde 2 çıkarsa, yıl sonu enflasyonu yüzde 45.70, yüzde 2.5 olursa yüzde 46.40 ve yüzde 3 çıkarsa yüzde 47.20 olacak" diyen Tezel "Asgari ücretlinin 2024 yılını tek zamla geçirdiğini de unutmayalım" ifadelerini kullandı.

"EN DÜŞÜK ZAMMIN YÜZDE 45 OLMASI GEREKİYOR"

Asgari ücret zammı için tahminini aktaran Tezel "Böylece Şimşek'in belirttiği gibi asgari ücretlinin enflasyonun altında ezilmemesi için yapılacak en düşük zammın yüzde 45 olması gerekiyor" dedi.

"24 BİN 653 LİRA OLACAĞI ANLAMINA GELİR"

Rakam da veren Tezel "Bu da net 17 bin 2 lira olan asgari ücretin 2025 yılında 24 bin 653 lira olacağı anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

"SON TOPLANTIDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA BU RAKAMI 25 BİN TL'YE ÇIKARABİLİR"

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye gireceği senaryo da çokça konuşuluyordu. Bununla alakalı Tezel "Son toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu rakamı 25 bin TL'ye çıkarabilir!" dedi.

Tezel yazısına "Tabii bu yazdıklarım iyimser bir beklenti!" ifadelerini de ekledi.

"TARİHTE HİÇBİR ZAMAN ASGARİ ÜCRET 700 DOLARA ÇIKMAMIŞTI"

Devamında Tezel "25 bin TL, 700 dolar demek. Tarihte hiçbir zaman asgari ücret 700 dolara çıkmamıştı. Asgari ücretin enflasyonun altında tutulmasını isteyen iki grup var; patronlar katı ve 'asgari ücret artarsa enflasyon da artar' diyen ekonomistler! Öte yandan TÜİK'in açıkladığı enflasyonla, halkın hissettiği, yaşadığı enflasyon arasında da fark var!" dedi.