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Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Kritik gün geldi: Rakamlar masada olacak, Bakan Işıkhan tarih verdi, Erdoğan duyuracak... Son dokunuş ondan!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
19.12.2024 06:44
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Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Bugün belli olur mu? sorusu milyonların aklından çıkmazken, kritik gün geldi. Zam pazarlığında 3. toplantı bugün yapılacak. Söz konusu toplantıda ilk kez rakamların masaya gelmesi beklenirken, Bakan Vedat Işıkhan asgari ücretin açıklanacağı tarihi işaret etti. Işıkhan'ın sözleri sonrası gözler Beştepe'ye çevrilirken, zam oranı için son dokunuşu yapacağı öğrenilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 asgari ücret zammını bizzat duyurması bekleniyor.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Kritik gün geldi: Rakamlar masada olacak, Bakan Işıkhan tarih verdi, Erdoğan duyuracak... Son dokunuş ondan!

Milyonlar nefesini tuttu 2025 asgari ücret zammı için geri sayıma geçti. Evlisi, bekarı, yaşlısı, genci asgari ücret zammı için bugün yapılacak olan 3. toplantıya kilitlendi. Herkes "Asgari ücret ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt ararken; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarih verdi. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılacak toplantı öncesi konuşan Işıkhan "Süreci neticelendirmeyi düşünüyoruz" derken; yeni zamlı asgari ücretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyuracağı öğrenildi. Öte yandan Erdoğan'ın önüne gelecek zam oranına bir dokunuşta da bulunabileceği konuşuluyor. İşte 2025 asgari ücret zammıyla ilgili son gelişmeler ve tüm detaylar...

ZAM PAZARLIĞINDA KRİTİK SAAT BELLİ OLDU! İLK KEZ RAKAM KONUŞULACAK

Asgari ücret zammı belli oluyor. Milyonlar nefesini tuttu, bugün yapılacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısına kilitlendi. Saat 11.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan toplantıda artık ilk kez rakamlar masaya gelecek.

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TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET TALEPLERİNİ TOPLAYACAK

Kritik toplantının öncesinde ise kritik bir toplantı daha olacak. TÜRK-İŞ, Başkanlar Konseyi'ni toplayacak. Söz konusu toplantıda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan 4 işçiden asgari ücret talepleri yazılı olarak istenecek. Burada ortaya çıkan rakam Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki işçi heyetinin asgari ücret talebi olacak.

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TİSK'İN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ BEKLENECEK

TÜRK-İŞ asgari ücret zammı için talepleri alsa da söz konusu rakamları masaya ilk sunan taraf olmayacak. İşveren kesimini temsilen masada bulunan TİSK'in asgari ücret zam teklifi beklenecek. TİSK'in bir teklif sunmasının ardından işçilerin talebi masaya konulacak.

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ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bugün yapılacak olan toplantıya başkanlık edecek olan Bakan Işıkhan, tarafların tekliflerini masaya sunmasını isteyecek. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Işıkhan "İşçi ve işveren kesimlerimizden de artık bir teklif bekliyoruz" derken önümüzdeki haftayı işaret etti.

IŞIKHAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN TARİH VERDİ

Işıkhan "Önümüzdeki hafta içerisinde neticelendirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Bugün toplantıda bir rakam gündeme gelirse, Işıkhan'ın bu talepleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmesi bekleniyor.

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MASADA BİR ANLAŞMA BEKLENMİYOR

Şimdiye kadar işçi kanadı zam beklentisinin yüksek olduğunu defalarca ifade ederken, işveren kanadı ise zammın daha çok hedef enflasyona göre yapılmasından yana. İşte bu nedenle tarafların masada anlaşması ise beklenmiyor.

YENİ ASGARİ ÜCRETİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURACAK

Toplantıdan çıkacak zam kararına bir dokunuşun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapabileceği konuşulurken; tüm gözler de Beştepe'ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 asgari ücret zammını önümüzdeki çarşamba günü yapılacak olan AK Parti Grup Toplantısı'nda duyurabileceği konuşuluyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammıyla ilgili bugüne kadar yaptığı açıklamalarda "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" mesajı vermişti.

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