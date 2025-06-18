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Asgari ücret için '29 bin 850 TL' çıkışı! En düşük emekli maaşı da...

Asgari ücrete zam olacak mı? Milyonlarca çalışan bu sorunun yanıtını merak ediyor. Siyasilerden de asgari ücretle alakalı değerlendirmeler geliyor. Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Asgari ücretlerin yeniden güncellenmesi ve belirlenmesi çok ama çok elzemdir ve acildir. Bizim hesabımız ve önerimize göre de asgari ücret bugün en az 29 bin 850 TL olmalıdır. Önerimiz budur. Ayrıca bu ücret en düşük emekli maaşı olmalıdır" dedi.

Asgari ücret için '29 bin 850 TL' çıkışı! En düşük emekli maaşı da...

Milyonlarca çalışan asgari ücrete bir zam yapılıp yapılmayacağını merak ederken bir yandan da emeklinin gündeminde en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sorusu var. Siyaset gündeminde de bu iki konuyla alakalı dikkat çeken çıkışlar geliyor. Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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"BÖYLE GİDERSE YIL SONUNA KADAR ASGARİ ÜCRET İLE AÇLIK SINIRI ARASINDAKİ FARK, TAM 8 BİN TL'YE ULAŞACAK"

Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye'de 7 yıldır kararlılıkla sürdürülen bir ekonomik kriz olduğunu öne süren Dervişoğlu, "Mutfaktaki sönmeyen yangın ve onun en önemli parçası sadakaya dönmüş maaşlar. Ülkemizde maalesef asgari ücret, bu yoksulluk ve korku siyasetinin en temel araçlarından birisidir. Çünkü Erdoğan Türkiye'sinde asgari ücret, artık istisna değil, kuraldır. Bu kural da, çalışan nüfusumuzun yüzde 80'i ya asgari ücretle çalışıyor ya da asgari ücret sınırında maaş alıyor. Bugün 22 bin 105 liralık bir asgari ücret vardır. Ocak ayından bu yana çalışanlar alım gücünü yarı yarıya kaybetmiştir. Mayıs ayı itibarıyla asgari ücret, açlık sınırının ortalama 3 bin 500 lira altına düşmüştür. Maaş düzeyi böyle giderse yıl sonuna kadar asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark, tam 8 bin TL'ye ulaşacaktır. Bakınız, burada artık bir insanlık dramından bahsediyorum. Asgari ücretlerin yeniden güncellenmesi ve belirlenmesi çok ama çok elzemdir ve acildir. Bu güncelleme ihtiyacını İYİ Parti olarak ilk defa biz ifade ettik. 2025 yılı için bizim asgari ücret talebimiz 28 bin TL idi. Yüzde 21'lik enflasyon hedefinde bir sapma olursa, bu rakam temmuz ayında güncellenmeli demiştik. Bugün enflasyon hedefi, önce yüzde 24'e, sonra da yüzde 29'a çıkmıştır. Arada neredeyse yarı yarıya bir sapma mevcuttur" ifadelerini kullandı.

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'DEVLET, BU ÜCRET ARTIŞINI ACİLEN GERÇEKLEŞTİRMELİ'

Asgari ücretin, hem çalışanı hem de işvereni zorladığını belirten Dervişoğlu, "Bu ekonominin hiç kimse için refah üretememesinden kaynaklanmaktadır. Konuşulacak her rakam çalışan için yetersiz, işveren için ise fazla gelmektedir. O halde yapılması gereken şey bellidir. Devlet vatandaşını bir bütün olarak düşünmelidir. Ücretliye en az insanlık sınırında bir hayat fırsatı vermelidir. Üreticinin, sanayicinin, esnafın da bu yükle zaten zor bela çevirdiği çarkların durmasına da müsaade etmemelidir. Bu lütuf değil haktır. Bu asıl toplumsal bekamızdır. Devlet, bu ücret artışını acilen gerçekleştirmeli, işverene de bu konuda somut destek vermelidir" dedi.

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"ASGARİ ÜCRET BUGÜN EN AZ 29 BİN 850 TL OLMALIDIR"

Dervişoğlu "Sözün özü, İYİ Parti'nin bu konudaki önerisi açıktır. Asgari ücret, yılda iki defa güncellenmelidir, bu yasal bir zorunluluk olmalıdır. İkincisi ise, bu rakam belirlenirken, hem işçi, hem işverenin hali birlikte düşünülmelidir. İşverenin üzerindeki yük, devlet tarafından omuzlanmalıdır. Vergi muafiyeti mi, doğrudan destek mi; hepsini yapmaya, imkanlar ve yasalarımız müsaittir. Bizim hesabımız ve önerimize göre de asgari ücret bugün en az 29 bin 850 TL olmalıdır. Önerimiz budur. Ayrıca bu ücret en düşük emekli maaşı olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu. (DHA)

iStock-1182515882 (1)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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asgari ücret en düşük emekli maaşı
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