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Asgari ücret için 'Bilen bilir, yıllardır rakam vermem ama' deyip söyledi 'Artık epey belli oldu'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
24.12.2024 11:10
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Asgari ücret ne kadar olacak? Nefesler tutuldu, herkes asgari ücret zammına kilitlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta 4. toplantısını gerçekleştirecek. Yeni asgari ücret bu hafta bitmeden belli olacak. Peki, asgari ücret zammı için en kuvvetli ihtimal ne? Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin "Beni tanıyanlar bilir uzun yıllardır asgari ücret konusunda çok hani rakam telaffuz etmem ama..." deyip "Artık aralık epey bir belli oldu" diyerek 'Kuvvetle muhtemel' aralığı verdi.

Asgari ücret için 'Bilen bilir, yıllardır rakam vermem ama' deyip söyledi 'Artık epey belli oldu'

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların asgari ücret zammı için net yanıtı öğrenmesine artık çok az bir zaman kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugüne kadar 3 toplantı gerçekleştirdi. Komisyonda rakam konuşulmazken son toplantı sonrası TÜRK-İŞ 29 bin 583 TL'lik talebini kamuoyuyla paylaştı. Gözler işverenin teklifine çevrilmişken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine sonrası, Komisyonun perşembe ya da cuma günü toplanacağını söyledi. Peki, yeni asgari ücret için en kuvvetli ihtimaller neler? İşte uzman ismin aktardığı bilgiler...

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"BU HAFTA BİTMEDEN YENİ ASGARİ ÜCRET ÖĞRENİLECEK"

A Haber canlı yayınında değerlendirmelerini aktaran Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin "Tabii 2025 yılında geçerli olacak asgari ücrette sona yaklaşıldı. Bu hafta her durumda yani bu hafta sonuna kadar 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret belli olacak. Üç toplantı yapıldı geçtiğimiz hafta, dolayısıyla bu son 4. toplantıyla birlikte yeni asgari ücretin belirleneceğini ifade edebiliriz. Özellikle hangi gün 4. toplantı olacak ya da asgari ücret açıklanacak diye bir merak vardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan Kabine sonrası yaptığı açıklamada perşembe veya cuma günü yeni asgari ücretin açıklanacağını ifade etti. Dolayısıyla kamuoyu bu hafta bitmeden ya da haftanın son günü asgari ücretin yeni durumunu öğrenmiş olacak" dedi.

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"BENİ TANIYANLAR BİLİR, UZUN YILLARDIR ASGARİ ÜCRET KONUSUNDA RAKAM TELAFFUZ ETMEM AMA..."

Melih Altınok'un "Ne kadarlık bir zam beklentisi var diye kamuoyu bunu tartışıyor. Elbette net oranlar telaffuz etmezsiniz bunu biliyoruz ama herhalde yüzde 40'lık, 45'lik gibi bir şey çok konuşuluyor. Sizin buna dair yorumunuz nedir?" sorusu üzerine Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin "Biliyorsunuz asgari ücret görüşmeleri başlamadan önce kamuoyunda özellikle belli kesimler hedeflenen enflasyon oranının yani şu anda yüzde 21 biliyorsunuz 2025 yılı için hedeflenen enflasyon ve asgari ücrete artışın bu oranda olacağını ifade etmişlerdi. Ben beni tanıyanlar bilir uzun yıllardır asgari ücret konusunda çok hani rakam telaffuz etmem ama bunun birkaç nedeni var. Birincisi asgari ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Dolayısıyla onların iradesini gölgeleyecek bir açıklamada bulunmak çok istemediğim içindir. İkincisi de bu fahiş fiyat ya da kar hırsı amacıyla daha asgari ücrete yapılacak artış oranları konuşulurken etiket fiyatlarını, kira fiyatlarını artıran fırsatçılara bir fırsat vermemek içindi" ifadelerini kullandı.

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"ARTIK ARALIK EPEY BİR BELLİ OLDU"

Devamında Zengin "Ancak artık aralık epey bir belli oldu. Ben bu hedeflenen enflasyon açıklaması ilk IMF'den gelmişti, daha sonra işte uluslararası Finans kuruluşları üyelerinden gelmişti. Dolayısıyla bunlar Türkiye'yi eski Türkiye zannediyorlar herhalde. Türkiye de bağımsız bir ekonomi politikası uygulayan bir ülke artık. Asgari ücreti IMF'nin komiserleri, Dünya Bankası'nın uzmanları ya da uluslararası finans kuruluşlarının uzmanları değil Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor" dedi.

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"O İKİ RAKAM ARASINDA OLMA İHTİMALİ KUVVETLE MUHTEMEL"

Zengin "Dolayısıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun geldiği nokta itibarıyla da biraz önce sizin bahsettiğiniz rakamlar üzerinden yani geniş bir marj verirsek 23 bin lirayla 24 bin 500 lira arasında, biraz daha dar bir bant tahmininde de 23 bin lira ile 24 bin lira arasında olma ihtimali kuvvetle muhtemel" şeklinde konuştu.

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