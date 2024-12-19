Asgari ücret için konuştu 'Rakamlar hazır! Sonuca bağlarız inşallah' Gözler kritik toplantıda... Öncesinde bir toplantı daha oldu

Asgari ücret ne kadar olacak? Herkes asgari ücret zammına kilitlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısı 11.30'da başlayacak. Kritik toplantı öncesinde TÜRK-İŞ de toplandı ve heyetle birlikte toplantı yaptı. Bu toplantı sonrası gözlerin çevrildiği TÜRK-İŞ'in Genel Başkan Yardımcısı ve komisyon temsilcisi Ramazan Ağar'dan açıklama geldi.

"BİZ GÖRÜŞTÜK, BİZİM İÇİN RAKAMLAR HAZIR, SONUCA BAĞLARIZ İNŞALLAH"

Ağar açıklamasında "Bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Milleti bu kadar beklentiye sokmanın gereği yok. Hepimizin sorumluluğu var. Kısa zaman içinde sonlandırırız diye düşünüyoruz. Her şeyimiz hazır. Bugün de görüşeceğiz. Başta siyasi iktidar ve işverende sorumluluk ama bize samimi gelirlerse inşallah anlaşırız diye umuyorum. Biz görüştük bizim için rakamlar hazır sonuca bağlarız inşallah" ifadelerini kullandı.

3. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI BAKANLIĞIN EV SAHİPLİĞİNDE

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bugün gerçekleştirecek.

Komisyonun ilk iki toplantısında herhangi bir rakam konuşulmamıştı. Bu nedenle rakamların konuşulmasının beklendiği 3. toplantı kritik bir önem taşıyordu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret için çok sayıda rakam tahmini yapıldı ve farklı çevrelerden beklentiler paylaşıldı. Ancak masaya henüz bir rakam gelmedi. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Bir işçinin işverene toplam maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş olan asgari ücretin 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET O KALEMLERİ DE ETKİLİYOR

Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi de etkiliyor.