Asgari ücret için kritik rakam: 'Altında olmayacak bir zam'

2027 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamı için senaryolar konuşulmaya devam ediliyor. Peki, asgari ücret için hangi senaryolar daha güçlü görünüyor? Uzman isimden kritik değerlendirmeler geldi.

"YÜZDE 30'UN ALTINDA OLMAYACAK BİR ZAM ŞU ANDA SÖZ KONUSU"

Habertürk canlı yayınında, yüzde 28.4, yüzde 30 ve yüzde 33.7 şeklinde üç farklı senaryonun sorulduğu Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene yapılan görüşmelerde hedeflenen enflasyon üzerinden yapılmıştı. Yüzde 30 civarında bir zam yapılmıştı. Şu anda da Merkez Bankası'nın beklentisi 29.6 seviyesinde. Tabii bu ayki enflasyonun biraz daha yüksek gelmesi sebebiyle belki 30'lar seviyesine de enflasyon çıkacak gibi gözüküyor. 30'lar civarında olacak. Bu çerçevede düşündüğümüzde enflasyonun üzerinde veya enflasyon civarında bir zam olacak gibi gözüküyor. Yani %30'un altında olmayacak bir zam şu anda söz konusu. Bu şekilde olduğu zaman da yine açlık sınırının altında kalıyor aslında. Burada bir psikolojik sınır var açlık sınırı. Şu anda 38.000 liranın da üzerine çıktı biliyorsunuz ki. Yıl sonuna kadar bunun 39.000'ler seviyesine gelmesini bekliyoruz zaten. Tabii bu açlık sınırı 39-40.000 liraya çıktığı için de asgari ücretin de bu rakamın üzerinde olmasını herkesin talebi zaten. En azından bu rakamın üzerinde olması. Ama şu açıdan da bakmak lazım. Şimdi senenin başında bu rakamla başlıyor ama 1-2 ay içinde yine açlık sınırının yükselmesiyle asgari ücret yine bu sınırın altında kalabiliyor. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konudaki çıkışını çok önemsiyorum. Başlangıçta açlık sınırının biraz üzerindeki bir ücretle başlamamız gerekiyor. En zor kesim şu anda, en zorda kesim diyelim, asgari ücretli ve emekli. Dolayısıyla onların maaşlarında hakkaniyetli bir artışın kesinlikle yapılması gerekiyor.

Rakam söylemek aslında çok doğru olmuyor. Yani şöyle rakam söylemek doğru olmuyor; şimdi bir rakamı telaffuz ediyoruz ama tabii ki bu komisyon görüşmeleriyle biliyorsunuz ki sonuçlanacak. O komisyon görüşmelerinden çıkan rakamlar farklı olabiliyor. Bu arada şunu da belirtelim; bu seneki komisyon toplantılarında Türk-İş katılmayacağını söylemişti. Henüz o konuda da bir netleşme yok. Şu anda komisyon toplantılarının gidişatına dair de herhangi bir netlik yok. Onun da altını çizmek gerekiyor. O da çok önemli bir konu. Ama rakamın ben %30'ların üzerinde olacağını düşünüyorum. Yani 30'un altında bir rakam gelmeyecek gibi gözüküyor şu anda.

"YÜZDE 30 CİVARI SENARYOLAR GERÇEK BİR SENARYO"

Yani %30 civarı senaryolar gerçek bir senaryo. Çünkü enflasyonun da zaten geldiği nokta bu noktalarda ve asgari ücretli çalışanın da alım gücünü koruması gerekiyor özellikle. Tabii asgari ücret ülkemizde sadece asgari ücretliyi de ilgilendirmiyor. Aynı zamanda asgari ücret ve bir katına kadar olan neredeyse ücretlerin tamamı asgari ücret oranında arttırılıyor. Bu da iş gücü piyasasının %75'ine denk geliyor. Yani toplam çalışanların yaklaşık %75 civarındaki kısmı asgari ücretten direkt olarak etkileniyor. O sebeple de asgari ücret olsun, emekli maaşları olsun devamlı olarak insanlarımızın gündeminde çünkü çok fazla sayıda insanı ilgilendiriyor"

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret 2026 yılı için halen net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde yaklaşık 36 bin 500 TL civarına çıkabileceği hesaplanıyor.