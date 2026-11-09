FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Asgari ücret için kritik rakam: 'Altında olmayacak bir zam'

Asgari ücret ne kadar olacak? Hem asgari ücretliyi hem de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için senaryolar değerlendiriliyor. Uzman isimden asgari ücret artışı ile ilgili enflasyon doğrultusunda yeni yorum geldi. İşte 2027 asgari ücret zammı gelişmeleri...

Asgari ücret için kritik rakam: 'Altında olmayacak bir zam'
Hande Dağ

2027 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamı için senaryolar konuşulmaya devam ediliyor. Peki, asgari ücret için hangi senaryolar daha güçlü görünüyor? Uzman isimden kritik değerlendirmeler geldi.

Asgari ücret için kritik rakam: Altında olmayacak bir zam 1

"YÜZDE 30'UN ALTINDA OLMAYACAK BİR ZAM ŞU ANDA SÖZ KONUSU"

Habertürk canlı yayınında, yüzde 28.4, yüzde 30 ve yüzde 33.7 şeklinde üç farklı senaryonun sorulduğu Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene yapılan görüşmelerde hedeflenen enflasyon üzerinden yapılmıştı. Yüzde 30 civarında bir zam yapılmıştı. Şu anda da Merkez Bankası'nın beklentisi 29.6 seviyesinde. Tabii bu ayki enflasyonun biraz daha yüksek gelmesi sebebiyle belki 30'lar seviyesine de enflasyon çıkacak gibi gözüküyor. 30'lar civarında olacak. Bu çerçevede düşündüğümüzde enflasyonun üzerinde veya enflasyon civarında bir zam olacak gibi gözüküyor. Yani %30'un altında olmayacak bir zam şu anda söz konusu. Bu şekilde olduğu zaman da yine açlık sınırının altında kalıyor aslında. Burada bir psikolojik sınır var açlık sınırı. Şu anda 38.000 liranın da üzerine çıktı biliyorsunuz ki. Yıl sonuna kadar bunun 39.000'ler seviyesine gelmesini bekliyoruz zaten. Tabii bu açlık sınırı 39-40.000 liraya çıktığı için de asgari ücretin de bu rakamın üzerinde olmasını herkesin talebi zaten. En azından bu rakamın üzerinde olması. Ama şu açıdan da bakmak lazım. Şimdi senenin başında bu rakamla başlıyor ama 1-2 ay içinde yine açlık sınırının yükselmesiyle asgari ücret yine bu sınırın altında kalabiliyor. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konudaki çıkışını çok önemsiyorum. Başlangıçta açlık sınırının biraz üzerindeki bir ücretle başlamamız gerekiyor. En zor kesim şu anda, en zorda kesim diyelim, asgari ücretli ve emekli. Dolayısıyla onların maaşlarında hakkaniyetli bir artışın kesinlikle yapılması gerekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'den asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı 'Üzerine çıkarılmalı' MHP'den asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı 'Üzerine çıkarılmalı'

Asgari ücret için kritik rakam: Altında olmayacak bir zam 2

Rakam söylemek aslında çok doğru olmuyor. Yani şöyle rakam söylemek doğru olmuyor; şimdi bir rakamı telaffuz ediyoruz ama tabii ki bu komisyon görüşmeleriyle biliyorsunuz ki sonuçlanacak. O komisyon görüşmelerinden çıkan rakamlar farklı olabiliyor. Bu arada şunu da belirtelim; bu seneki komisyon toplantılarında Türk-İş katılmayacağını söylemişti. Henüz o konuda da bir netleşme yok. Şu anda komisyon toplantılarının gidişatına dair de herhangi bir netlik yok. Onun da altını çizmek gerekiyor. O da çok önemli bir konu. Ama rakamın ben %30'ların üzerinde olacağını düşünüyorum. Yani 30'un altında bir rakam gelmeyecek gibi gözüküyor şu anda.

Asgari ücret için kritik rakam: Altında olmayacak bir zam 3

"YÜZDE 30 CİVARI SENARYOLAR GERÇEK BİR SENARYO"

Yani %30 civarı senaryolar gerçek bir senaryo. Çünkü enflasyonun da zaten geldiği nokta bu noktalarda ve asgari ücretli çalışanın da alım gücünü koruması gerekiyor özellikle. Tabii asgari ücret ülkemizde sadece asgari ücretliyi de ilgilendirmiyor. Aynı zamanda asgari ücret ve bir katına kadar olan neredeyse ücretlerin tamamı asgari ücret oranında arttırılıyor. Bu da iş gücü piyasasının %75'ine denk geliyor. Yani toplam çalışanların yaklaşık %75 civarındaki kısmı asgari ücretten direkt olarak etkileniyor. O sebeple de asgari ücret olsun, emekli maaşları olsun devamlı olarak insanlarımızın gündeminde çünkü çok fazla sayıda insanı ilgilendiriyor"

Asgari ücret için kritik rakam: Altında olmayacak bir zam 4

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret 2026 yılı için halen net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde yaklaşık 36 bin 500 TL civarına çıkabileceği hesaplanıyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi...Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi...
CANLI BORSA | Borsa haftaya yükselişle başladıCANLI BORSA | Borsa haftaya yükselişle başladı

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari ücret ne kadar olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan savaş açıklaması! İran: "Patlama sesleri duyuldu"

Trump'tan savaş açıklaması! İran: "Patlama sesleri duyuldu"

Resmen duyurdular! "3 gemiyi vurduk"

Resmen duyurdular! "3 gemiyi vurduk"

Beşiktaş'ta Vlahovic şov! Kartal Gençlerbirliği'ni üç golle devirdi

Beşiktaş'ta Vlahovic şov! Kartal Gençlerbirliği'ni üç golle devirdi

Geceye öyle bir kıyafetle geldi ki... Herkes ona baktı

Geceye öyle bir kıyafetle geldi ki... Herkes ona baktı

Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücret açıklaması 'Şu an beni sevindiren...'

Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücret açıklaması 'Şu an beni sevindiren...'

Tezgahlardan yavaş yavaş çekiliyor: Fiyatı yükseldi

Tezgahlardan yavaş yavaş çekiliyor: Fiyatı yükseldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.