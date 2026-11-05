FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

MHP'den asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı 'Üzerine çıkarılmalı'

Asgari ücret ve emekli maaşlarına yönelik düzenleme konusunda MHP'den de dikkat çeken bir çıkış geldi. 2027 asgari ücret için açlık sınırının üzerini işaret eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, emekli aylıkları için kademeli intibak düzenlemesi ve BAĞ-KUR prim gün sayısının 7200'e düşürülmesine yönelik önerilerini açıkladı.

MHP'den asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı 'Üzerine çıkarılmalı'
Hande Dağ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çalışma hayatı ile sosyal güvenlik sistemine dair değerlendirmelerde bulundu.

MHP den asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı Üzerine çıkarılmalı 1

ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

Kalaycı, asgari ücrete yönelik değerlendirmesinde "Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinde çalışanların geçim şartları dikkate alınarak net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması, çalışanlara büyükşehirlerde kira ve ulaşım desteği verilmesi görüşündeyiz" ifadelerini kullandı.

MHP den asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı Üzerine çıkarılmalı 2

'EMEKLİ AYLIKLARINI ARTIRACAK' DÜZENLEME VURGUSU

Emekli maaşlarıyla ilgili ise Kalaycı, "Bugün emeklilerin birçoğu aldıkları aylıkla ay sonunu getirememekte, geçim sıkıntısı çekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, emekli aylıklarında iyileştirmeyi öngören düzenlemenin yıl sonuna kadar yapılacağı müjdesini vermiştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz de emekli aylıklarını artıracak, prim ödeme gün sayısını ve ödenen prim tutarını esas almak suretiyle emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri giderecek düzenlemenin öncelikle yapılması görüşündeyiz. Ayrıca, BAĞ-KUR prim gün sayısını 7200'e düşürecek, birinci dereceye gelen memurlara 3600 ek gösterge verecek, ev kadınlarına prim desteğiyle birlikte emeklilik hakkı tanıyacak düzenlemelerin de yapılacağına inanıyoruz. Prim-maaş dengesi gözetilerek mevcut emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri giderecek intibak düzenlemesinin kademeli bir şekilde yapılmasını, ayrıca emekli aylığı bağlanmasında güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranlarının gözden geçirilmesini gerekli görüyoruz" dedi.

MHP den asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı Üzerine çıkarılmalı 3

PRİM BORÇLARINA YAPILANDIRMA

Kalaycı prim oranları ve prim borçlarıyla ilgili ise "Özellikle küçük esnafımıza ve çiftçimize destek sağlanması ya da prim oranlarında indirim yapılması, ihya oranının gözden geçirilmesi ve prim borçlarının uygun şartlarda yapılandırılması uygun olacaktır" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Göktaş duyurdu! Kasım ayı ödemeleri başladıBakan Göktaş duyurdu! Kasım ayı ödemeleri başladı
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ 42 sözleşmeli mühendis ve tekniker alacakTürkiye Şeker Fabrikaları AŞ 42 sözleşmeli mühendis ve tekniker alacak

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret emekli maaşı MHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Emir Sarıgül ev hapsi şartıyla tahliye edildi

Emir Sarıgül ev hapsi şartıyla tahliye edildi

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

Havluya sarınıp poz verdi! Hayranlarını mest etti

Havluya sarınıp poz verdi! Hayranlarını mest etti

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Asgari ücret ne kadar olacak? Net rakam verdi

Asgari ücret ne kadar olacak? Net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.