MHP'den asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı 'Üzerine çıkarılmalı'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çalışma hayatı ile sosyal güvenlik sistemine dair değerlendirmelerde bulundu.

ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

Kalaycı, asgari ücrete yönelik değerlendirmesinde "Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinde çalışanların geçim şartları dikkate alınarak net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması, çalışanlara büyükşehirlerde kira ve ulaşım desteği verilmesi görüşündeyiz" ifadelerini kullandı.

'EMEKLİ AYLIKLARINI ARTIRACAK' DÜZENLEME VURGUSU

Emekli maaşlarıyla ilgili ise Kalaycı, "Bugün emeklilerin birçoğu aldıkları aylıkla ay sonunu getirememekte, geçim sıkıntısı çekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, emekli aylıklarında iyileştirmeyi öngören düzenlemenin yıl sonuna kadar yapılacağı müjdesini vermiştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz de emekli aylıklarını artıracak, prim ödeme gün sayısını ve ödenen prim tutarını esas almak suretiyle emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri giderecek düzenlemenin öncelikle yapılması görüşündeyiz. Ayrıca, BAĞ-KUR prim gün sayısını 7200'e düşürecek, birinci dereceye gelen memurlara 3600 ek gösterge verecek, ev kadınlarına prim desteğiyle birlikte emeklilik hakkı tanıyacak düzenlemelerin de yapılacağına inanıyoruz. Prim-maaş dengesi gözetilerek mevcut emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri giderecek intibak düzenlemesinin kademeli bir şekilde yapılmasını, ayrıca emekli aylığı bağlanmasında güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranlarının gözden geçirilmesini gerekli görüyoruz" dedi.

PRİM BORÇLARINA YAPILANDIRMA

Kalaycı prim oranları ve prim borçlarıyla ilgili ise "Özellikle küçük esnafımıza ve çiftçimize destek sağlanması ya da prim oranlarında indirim yapılması, ihya oranının gözden geçirilmesi ve prim borçlarının uygun şartlarda yapılandırılması uygun olacaktır" ifadelerini kullandı.