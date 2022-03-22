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Asgari ücret için tarih ve rakam verdi! Özgür Demirtaş sosyal medyadan paylaştı...

22.03.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrette ikinci zam tartışmaları sürerken Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan çok konuşulacak bir tahmin geldi. Demirtaş, asgari ücrete yapılacak zam için tarih açıklarken, fiyat artışının ne kadar olacağını da paylaştı. İşte asgari ücret zammı için son dakika gelişmesinin detayları...

Asgari ücret için tarih ve rakam verdi! Özgür Demirtaş sosyal medyadan paylaştı...

Asgari ücret yılbaşında yapılan zamların ardından 2022 yılı için net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Yılın ilk üç ayında enflasyon giderek artınca asgari ücret eridi ve milyonlarca çalışan için ara zam beklentisi oluştu. Zam söylentilerinin ardından konuya ilişkin birçok açıklama geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık’ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık’tır” ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekilli Cahit Özkan ise, “Maliyet artışları nedeniyle gerekirse hükümetimiz Cumhurbaşkanımız yeniden asgari ücret fiyat artışını gündeme getirebilir” açıklamasında bulundu.

“ASGARİ ÜCRETE 4 AYA BİN TL ZAM YAPILACAK”

Sosyal medyadaki yorumlarıyla adından sıkça söz ettiren Ünlü Finans Uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş asgari ücrete ikinci bir zam geleceğini fakat bu fiyat artışının da vatandaşın çektiği sıkıntıları dindirmeyeceğini öne sürdü. Özgür Demirtaş da konu hakkında beklentilerini ve düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Demirtaş asgari ücrete 4 aya kadar 1000 TL zam yapılacağını iddia etti.

Twitter hesabından takipçilerine seslenen Demirtaş yapılacak fiyat artışının hiçbir şeye çare olmayacağını da alktardı. Demirtaş bu iddiasını şu sözlerle aktardı:

“Tahmini mi yazayım:
Hükümet asgari ücrete 3-4 aya 1000 TL daha zam yapar.
Ama insanlar bu Yaz sonu 5250 TL ile şu anki 4250 TL ile alabildiklerinden daha az meyve, sebze, et, süt vs alabilirler.
Bu yazdıklarım yine gerçek olur. Twitler atılır. Ama bir şey değişmez…”


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