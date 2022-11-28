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Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret tahmini: Yüzde 40-50 arasında artış!

28.11.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışanını ilgilendiren zam görüşmeleri Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından önümüzdeki yapılacak. Temmuz ayında yapılan ara zamla brüt 6.471 lira, net 5.500,35 TL olarak netleşen asgari ücret için görüşmelere kısa süre kaldı. Öte yandan Mustafa Destici konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki, asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret tahmini: Yüzde 40-50 arasında artış!

Asgari ücret ile ilgili açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konuya dair son açıklama Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi. Destici asgari ücret konusunda yaptıpı açıklamada “Artışın yüzde 40 ile 50 arasında olmasının doğru olacağını tahmin ediyorum” ifadesini kullandı. İşte 2023 asgari ücret zammı hesapları…

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücreti belirlemek için Çalışma Bakanlığı harekete geçti.

Ocak 2023 ile beraber asgari ücrete gelecek zam oranı için enflasyon oranının dikkate alınacağı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ekonomi yönetimi tarafından dile getiriliyor. 2022 için iki kez zam yapılarak net 5 bin 500 lira olan asgari ücretin yeni yılda en az yüzde 40 artışla 7 bin 500 lira ila 10 bin lira arasında olması bekleniyor.

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2023 ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 ZAM MI YAPILACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayının ikinci haftası başında ilk toplantısını yapacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı için Çalışma Bakanlığı hazırlıklara başladı. Bakanlık, 81 ilde yaptığı beklenti anketinden oluşturulacak raporla masaya oturacak.

Ancak komisyon öncesi tarafların yeni asgari ücret için çeşitli istişareler yaptığı belirtiliyor.

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Asgari ücret zammında 4 farklı senaryo üzerinde durulduğu ortaya çıktı. Ocak 2023 itibariyle asgari ücrete yüzde 24 ila yüzde 55 arasında zam yapılması gündemde. Asgari ücrete yüzde 24 artış gelmesi halinde yeni rakam 6.800 TL olacak. Yüzde 40’lık artış bunu 7.700 liraya yükseltecek. Yüzde 47’de ise bu rakam 8.085 TL’ye çıkacak. Eğer uygulanacak zam oranı yüzde 50 olursa asgari ücret yeni yılda 8.250 TL’ye yükselmiş olacak.

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Öte yandan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Kocaeli'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kasım ayı enflasyonu belli olduktan sonra tabii aralık ayı enflasyonu da görüldükten sonra tahmin ediyorum ki, son 6 aylık enflasyon rakamının üzerine yüzde 15-20 de refah payı koyularak asgari ücret açıklanacaktır. Ben bu artışın genel itibariyle yüzde 40 ile 50 arasında olmasının doğru olacağını ve böyle olacağını da tahmin ediyorum.”

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