Asgari ücret ne kadar olacak, son durum ne? 2023 asgari ücret toplantı takvimi!

Asgari ücret için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda 2023 asgari ücret zammı ile ilgili görüşme gerçekleştirildiği aktarıldı. Öte yandan bugün gelinen noktada 20223 asgari ücret zammı için 6 farklı senaryo konuşuluyor. İşte ayrıntılar...

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammı için Asgari ücret tespit komisyonu toplantıları bekleniyor.

Bakan Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takviminin belirlenmesi için bugün TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İşçilerimiz, Türkiye'nin emekçileri şundan emin olsunlar, onları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatından koruyacak bir düzenlemeyi geçen sene yapmaya çalıştık, yüzde 50 zam vererek. O yetmedi hemen onun üzerine aritmetik olarak yüzde 80'in üzerinde, kümülatif olarak yüzde 94 küsur zam verdik ama enflasyonun tahribatı devam ediyor. Dolayısıyla bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız."

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM NE?

Beştepe'deki kritik zirve ve Bakan Bilgin açıklamaları sonrası asgari ücret konusunda art arda tahminler geldi.

Gazeteci Zafer Şahin, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Eski Devlet Bakanı Masum Türker ve DSP Genel Başkan Yardımcısı Onur İste'nin konuuk olduğu Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge programında net güncel asgari ücret olan 5.500 TL referans alınarak hesaplanan muhtemel asgari ücret zamları tartışıldı.

Programda asgari ücret zammının yüzde 30 ve yüzde 60 arasında olabileceği hesaplanırken maaşın 8 bin 800 TL olabileceği öne sürüldü.

Bilindiği üzere 2022 Ocak ayında gerçekleşen yüzde 50 zamla net 4 bin 253 lira olan asgari ücret, Temmuz ayında yapılan 30'luk zamla birlikte net 5 bin 500 liraya yükselmişti.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TAKVİMİ BELLİ OLUYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takvimi için Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek.

