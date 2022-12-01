FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret ne kadar olacak, son durum ne? 2023 asgari ücret toplantı takvimi!

Asgari ücret ne kadar olacak, son durum ne? 2023 asgari ücret toplantı takvimi!

01.12.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'u ağırlayacak. Ocak ayına sayılı günler kala, brüt ve net yeni asgari ücret tutarı şimdiden merak konusu oldu. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

Asgari ücret ne kadar olacak, son durum ne? 2023 asgari ücret toplantı takvimi!

Asgari ücret için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda 2023 asgari ücret zammı ile ilgili görüşme gerçekleştirildiği aktarıldı. Öte yandan bugün gelinen noktada 20223 asgari ücret zammı için 6 farklı senaryo konuşuluyor. İşte ayrıntılar...

2e

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammı için Asgari ücret tespit komisyonu toplantıları bekleniyor.

Bakan Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takviminin belirlenmesi için bugün TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek.

3e

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İşçilerimiz, Türkiye'nin emekçileri şundan emin olsunlar, onları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatından koruyacak bir düzenlemeyi geçen sene yapmaya çalıştık, yüzde 50 zam vererek. O yetmedi hemen onun üzerine aritmetik olarak yüzde 80'in üzerinde, kümülatif olarak yüzde 94 küsur zam verdik ama enflasyonun tahribatı devam ediyor. Dolayısıyla bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız."

Memur zammı

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM NE?

Beştepe'deki kritik zirve ve Bakan Bilgin açıklamaları sonrası asgari ücret konusunda art arda tahminler geldi.

Gazeteci Zafer Şahin, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Eski Devlet Bakanı Masum Türker ve DSP Genel Başkan Yardımcısı Onur İste'nin konuuk olduğu Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge programında net güncel asgari ücret olan 5.500 TL referans alınarak hesaplanan muhtemel asgari ücret zamları tartışıldı.

Programda asgari ücret zammının yüzde 30 ve yüzde 60 arasında olabileceği hesaplanırken maaşın 8 bin 800 TL olabileceği öne sürüldü.

Bilindiği üzere 2022 Ocak ayında gerçekleşen yüzde 50 zamla net 4 bin 253 lira olan asgari ücret, Temmuz ayında yapılan 30'luk zamla birlikte net 5 bin 500 liraya yükselmişti.

Memur zammı

ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TAKVİMİ BELLİ OLUYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takvimi için Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmalat PMI pandemi sürecinden beri en düşük seviyedeİmalat PMI pandemi sürecinden beri en düşük seviyede
AK Parti'den EYT düzenlemesiyle ilgili açıklamaAK Parti'den EYT düzenlemesiyle ilgili açıklama
5 milyon kişi ehliyetini taşıdı... Ücretsiz yükleniyor5 milyon kişi ehliyetini taşıdı... Ücretsiz yükleniyor
Anahtar Kelimeler:
son dakika

En Çok Okunan Haberler

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım? EYT ile birlikte herkes bu sorunun yanıtını merak ediyordu! İşte cevabı…

Emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım? EYT ile birlikte herkes bu sorunun yanıtını merak ediyordu! İşte cevabı…

Beştepe'deki EYT ve asgari ücret zirvesi!

Beştepe'deki EYT ve asgari ücret zirvesi!

Herkesi ilgilendiren EYT sözleri! 2 milyon kişi...

Herkesi ilgilendiren EYT sözleri! 2 milyon kişi...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.