Asgari ücret pazarlığında alt sınır belli oldu! İşçiler bu rakamın aşağısına yanaşmayacak: HAK-İŞ'ten '4 kişilik aile' hesabı

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği ilk toplantıya çevrildi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri 2024 yılı asgari ücret zammını belirlemek üzere ilk kez 11 Aralık Pazartesi günü bir araya gelecek. 'Yeni asgari ücret ne kadar olacak?' sorusu yanıtını ararken TÜRK-İŞ pazarlıkta alt sınırını belirledi.

İŞÇİLER EN AZ BU RAKAMI TALEP EDİYOR

Zam masasında işçileri temsil edecek TÜRK-İŞ, pazarlığı 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak açıkladığı 14 bin 25 liradan başlatacak. NTV'ye konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin bu rakamın üzerinde olması gerektiğini söyledi. Atalay, "Zam devam ettiği için bırakın sene sonunda insan 3 ay bu ücret ile idare edemiyor." dedi.

"Açlık sınırından bir pazarlık olmaz." diyen Atalay, bu sınırın üzerinden bir pazarlık olacağını kaydetti.

ASGARİ ÜCRETTE '4 KİŞİLİK AİLE' HESABI

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 2024 zammı için tek işçinin değil, 4 kişilik bir ailenin masrafı hesaplanması gerektiğini dile getirdi.

Arslan, "Yüksek enflasyon ve refah payı, milli gelirden kaybettiklerimizin ilave edildiği büyüme hızının da yansıtıldığı 4 kişilik bir işçi ailesinin asgari ihtiyaçlarını sağlayacak bir asgari ücret bizim için yeterli." diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, “Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” diyerek tek zam yapılacağını duyurmuştu.

Halihazırda 11 bin 402 lira olan asgari ücret tutarına yapılacak zammın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarıyla yıl bitmeden netleşmesi bekleniyor.





