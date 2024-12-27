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Asgari ücret sizce yeterli mi? Neredeyse 200 bin kişi oy kullandı! Dikkat çeken sonuçlar

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
27.12.2024 12:34
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7'sinden 70'ine milyonlarca kişinin yanıtını beklediği 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusu yanıt buldu. %30 zam oranıyla 22 bin 104 lira olan asgari ücret büyük tartışmalara yol açtı. '22 bin lirayla nasıl geçinilir?' sorusu tüm asgari ücretliler gibi toplumun birçok kesimi tarafından da merak ediliyor. Mynet.com konuyla ilgili bir anket yaptı. Yaklaşık 200 bin kişinin katılım sağladığı anketin sonuçları da dikkat çekti. İşte merak edilen o anket!

Asgari ücret sizce yeterli mi? Neredeyse 200 bin kişi oy kullandı! Dikkat çeken sonuçlar

İşvereninden işçisine toplumdaki çok büyük bir kısmı ilgilendiren ve aylardır beklenen haber geldi. Asgari ücretin 2025 yılında %30 zamla 22 bin 104 lira olmasına karar verildi. Türk-İş ve muhalefet cephesinin beklentileri %60-65 ve 30 bin lira civarındayken, yapılan %30'luk zam büyük bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Kamuoyu 22 bin 104 lirayla İstanbul, Ankara ve İzmir gibi iller başta olmak üzere geçimin nasıl sağlanacağını tartışıyor.

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Mynet.com da gündeme ilişkin önemli bir anket çalışması başlattı. 199 bin kişinin katılımına erişen anketin sonuçları asgari ücretin toplumdaki karşılığını da gözler önüne serdi. Siz de görüşünüzü belirtmek ve asgari ücreti değerlendirmek istiyorsanız aşağıdaki anket çalışmamıza katılabilirsiniz.

2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira oldu! Sizce açıklanan ücret yeterli mi?

2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira oldu! Sizce açıklanan ücret yeterli mi?
EVET
10.8% (21541 oy)
HAYIR
89.2% (177669 oy)
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret anket
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