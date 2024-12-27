Asgari ücret sizce yeterli mi? Neredeyse 200 bin kişi oy kullandı! Dikkat çeken sonuçlar

İşvereninden işçisine toplumdaki çok büyük bir kısmı ilgilendiren ve aylardır beklenen haber geldi. Asgari ücretin 2025 yılında %30 zamla 22 bin 104 lira olmasına karar verildi. Türk-İş ve muhalefet cephesinin beklentileri %60-65 ve 30 bin lira civarındayken, yapılan %30'luk zam büyük bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Kamuoyu 22 bin 104 lirayla İstanbul, Ankara ve İzmir gibi iller başta olmak üzere geçimin nasıl sağlanacağını tartışıyor.

Mynet.com da gündeme ilişkin önemli bir anket çalışması başlattı. 199 bin kişinin katılımına erişen anketin sonuçları asgari ücretin toplumdaki karşılığını da gözler önüne serdi. Siz de görüşünüzü belirtmek ve asgari ücreti değerlendirmek istiyorsanız aşağıdaki anket çalışmamıza katılabilirsiniz.