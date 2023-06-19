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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: 2023 Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 7 milyon vatandaşı doğrudan etkileyecek 2. toplantı bugün!

19.06.2023 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçen yıl, yüzde 100'e yakın bir artış yapılan ve bu yıl başında yüzde 54,7 zamla net 8 bin 506 TL'ye yükseltilen asgari ücrette ara zam için gözler, bugün gerçekleştirilecek 2. toplantıda. 7 milyon vatandaşı doğrudan etkileyecek 2. toplantı için geri sayım sürüyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: 2023 Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 7 milyon vatandaşı doğrudan etkileyecek 2. toplantı bugün!

Asgari ücret zammı ile ilgili gerçekleştirilecek 2. toplantı sonrası son dakika açıklaması yapılması bekleniyor. Asgari ücret toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'la bir araya gelecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat saat 14.00'da 2. kez toplanacak. İşte asgari ücret zammı ile ilgili son durum...

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

8 bin 506 lira olan mevcut asgari ücretin yeni dönemde kaç liraya yükseleceğinin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.

Asgari ücrete ilişkin zam senaryoları ise şu şekilde:

Asgari ücret yüzde 30 zam gelmesi halinde net 11 bin TL olacak.

Yüzde 35 zam gelirse net 11 bin 400 TL'yi görecek, yüzde 40 zam yapılırsa net 11 bin 900 TL olacak. Asgari ücrete yüzde 45 zam gelmesi durumunda net 12 bin TL üzerinde olacak.

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ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücretin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.

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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. kez toplanıyor.

Milyonların beklediği asgari ücrete ara zamla ilgili pazarlıklar 13 Haziran'da başlarken, gözler kinci toplantıya çevrildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 19 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 14.00'da 2. kez toplanacak.

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