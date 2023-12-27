SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET BELLİ OLUYOR! Nefesler tutuldu, asgari ücret alan da almayan da yeni zammı bekliyor... Saatler sonra belli olacak işte en güçlü ihtimal...

Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bekarı, genci, yaşlısı, evlisi... Milyonlarca vatandaş asgari ücret zammını araştırıyor. Sadece asgari ücretle maaş alanlar değil aynı şekilde özel sektörde çalışan kişiler de asgari ücreti takip ediyor. Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler kulaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında...

