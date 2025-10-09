Asgari ücret sorusundan '30 bin TL' çıktı! '32 bin TL'den fazla'sı için...

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca kişi yeni yıla adım adım yaklaşılırken yeni asgari ücret rakamının ne olacağını merak ediyor. Halen 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücret zammı için farklı oranlar konuşuluyor. Uzmanlardan farklı tahmin ve öneriler gelmeye devam ederken son olarak Asal Araştırma 2026 asgari ücret zammı beklentilerine dair yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

İŞTE ASGARİ ÜCRET ANKETİNİN SONUÇLARI

Eylül 2025 tarihli araştırmaya göre; Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre 26 ilde 12-18 Eylül 2015 tarihleri arasında önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak 18 yaş ve üzeri toplamda 2000 kişiyle araştırma yapıldı.

Ankete göre; katılımcılara "Sizce 2026 yılında asgari ücret ne kadar olmalı?" sorusu soruldu. Anketin sonuçları paylaşılırken en yüksek orandaki rakam dikkat çekti. Buna göre; yüzde 25.8 30 bin TL rakamı çıktı. Yüzde 24.0 ise "32.000 TL’den fazla" yanıtı verildi.

İşte o anketin sonuçları:

En fazla 26.000 TL : Yüzde 14.5

28.000 TL : Yüzde 22.6

30.000 TL : Yüzde 25.8

32.000 TL : Yüzde 13.1

32.000 TL’den fazla : Yüzde 24.0