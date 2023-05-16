ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI 2023: Net, brüt asgari ücret ne kadar olacak, ara zam ne zaman açıklanacak? Bakan Bilgin'den açıklama!

Asgari ücret temmuz zammı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret 500 doların altında olmamalı" ifadelerine yer verdi. Son olarak Ocak zammı ile birlikte net 8 bin 506 TL olan asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte 16 Mayıs 2023 Salı günü itibarıyla asgari ücret zammı ile ilgili son durum...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "8 bin 500 beklentilerin üzerinde bir artıştı. Dolar bazında baktığımızda ilk defa AK Parti döneminde en üst düzeye çıktı. Ben görevim gereği bunları sayın cumhurbaşkanımıza götürdüğümde anlattığımda kabul etti. Asgari ücret 500 doların altında olmamalı.” ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Asgari ücret sadece en düşük ücreti belirlemiyor. Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. "Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor" diyorlar. Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde Dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız. Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır.”

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret ara zammının Temmuz ayında açıklanması bekleniyor.

GÜNCEL ASGARİ ÜCRET MAAŞI

Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.

