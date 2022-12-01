Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2023 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Gözler Bakan Bilgin’de

Asgari ücret zammı toplantısı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 2023 asgari ücret tutarı aralık ayında yapılacak olan zam toplantılarının ardından belli olacak. Asgari ücret görüşmelerinin takviminin belirlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile saat 14.00'te bir araya gelecek.

Bakan Bilgin konu hakkında yaptığı açıklamada, "Biz davet ettik. Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir görüşme yapacağım. Görüşmede, asgari ücret konusunda yapılacak toplantıyı organize edeceğiz. Birlikte takvime karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak asgari ücretle ilgili anket çalışması yaptırdıklarını anımsatan Bilgin, bu çalışmada küçük, orta ve büyük işletmelerde çalışan işçiler ile işverenlerin yanı sıra diğer vatandaşların asgari ücretle ilgili beklentilerini öğrenmeye çalışacaklarını kaydetti.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücrete en son temmuz ayında ara zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, “Asgari ücret Temmuz ayından geçerli olmak üzere %30 oranında bir ara artışla net 5.500 TL olarak uygulanacaktır. Tüm çalışanlara hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.

