ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ara zam ne kadar olur? 85 milyonu etkileyecek!

Asgari ücret zammının ne kadar olacağı yarın (13 Haziran 2023 Salı) gerçekleştirilecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı nedeniyle merak konusu oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. İşveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek, işçi kesimi için TÜRK-İŞ toplantıda olacak. İşte, asgari ücret zammı hakkında son durum...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammı için ilk toplantı 13 Haziran 2023 Salı günü yapılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranı konusunda ilk görüşmesini gerçekleştirecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında hem işçi tarafı hem de işveren tarafı talep ve tekliflerini iletecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci bulunacak.

Öte yandan doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için 5 aylık enflasyon verilerine bakıldığında 9 bin 500-10 bin gibi bir rakam ortaya çıkarken, kamuoyundaki beklentiler ise bunun çok üzerinde.

ASGARİ ÜCRETİN 11 BİN 57 TL'YE YÜKSELME İHTİMALİ ÖN PLANDA

Bir çok zam oranının masada olduğu belirtilirken, kulislerde asgari ücretin yüzde 30'luk bir zamla 11 bin 57 TL'ye yükselmesi ihtimalinin daha ön plana çıktığı konuşuluyor. Söz konusu zam oranına bir ilave refah payının da getirilebileceği iddia edilirken bu rakamın 11 bin 500 TL bandına çekileceği belirtiliyor.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET MAAŞLARI NE ZAMAN ALINACAK?

Asgari ücretli çalışanlar yeni zamlı maaşları ne zaman alacak? Merak edilen soruya yanıt veren Habertürk'ten Fevzi Çakır, tarih verdi.

Çakır, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını 30 Haziran'a kadar tamamlar ve bu karar net bir şekilde ortaya çıkarsa, çalışanların zamlı maaşlarını Temmuz ayında almaları söz konusu olabilir"

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranı konusunda ilk görüşmesini 13 Haziran 2023 Salı günü yapacak.

AÇIKLANAN ENFLASYON VERİLERİ DİKKATE ALINACAK

Komisyonun, ara zam miktarını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak belirlemesi bekleniyor.

