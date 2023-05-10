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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: Temmuz ara zammı ile asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Bakan Bilgin'den kritik açıklama

10.05.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 700 binden fazla işçiye verilecek zam oranınının açıklanmasının ardından birçok kişi arama motorlarında asgari ücrete ara zam sorularına yanıt arıyor. Bakan Bilgin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki, Temmuz ara zammı ile asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: Temmuz ara zammı ile asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Bakan Bilgin'den kritik açıklama

Temmuz 2023 asgari ücret zammı hakkında son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 700 binden fazla işçi için Toplu iş sözleşmesi kapsamında refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıldı. Böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin TL oldu. Temmuz ara zammı ile asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşte asgari ücret ara zammı ile ilgili detaylar...

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN, TEMMUZ'DA ARA ZAM YAPILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete de ara zam yapacaklarının sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur."

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin, ise asagari ücret konusunda yaptığı açıklamada, "Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak." ifadelerini kullanarak konuyla ilgili çalışmanın hazır olduğunu belirtti.

GÜNCEL ASGARİ ÜCRET MAAŞI

Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.

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