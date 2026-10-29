Cumhur İttifakı ortağından en düşük emekli maaşı için rakam

Emekliler, son yapılan açıklamalar çerçevesinde emekli maaşlarıyla ilgili yapılacak iyileştirmeleri merakla beklemeye başladı. Emekli zammı konusunda farklı hesaplamalar yapılırken bir yandan da en düşük emekli maaşı konusu konuşuluyor. Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikkat çeken bir en düşük emekli maaşı rakamı geldi. İşte detaylar...

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 40 BİN TL'NİN ÜZERİNDE OLMALI"

Aksu TV yayınında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, emeklilere zam konusunda önerisinin sorulması üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Bu konuda en net, sık öneri getiren, görüş ortaya koyan ben ve partim. Ne zamandan beri söylüyoruz? Biz bunu bugün konuşmuyoruz. 2023 Temmuz'undan beri konuşuyoruz. Neden 2023 Temmuz'u? 2023 seçimlerine giderken kamu işçileriyle bir toplu sözleşme yapıldı. Ve ciddi bir artış yapıldı. Hakkıdır çalışanların. Bunun üzerine memura da çalışan memura da ciddi bir artış yapıldı. Hem enflasyon farkı verildi hem 8000 lira seyyanen zam verildi. Fakat emekli burada adeta unutuldu. Bakın cümleyi söyleyeceğim, yani bu cümle her şeyi anlatıyor; 2023 Ocak'ında en düşük emekli maaşı 7500 lirayken en düşük kamu işçisi ve kamu memuru maaşı da 11.000 liraydı. Yani oran 3'e 2'ydi. Bugün 70.000 liraya 23.000 lira. Yani oran üçte birin de altında. Bunun için önce o 2023 Ocak'taki oran yakalanmalı. Yani o 3'te 2 denge çalışanla emekli o korunmalı ve bize göre en düşük emekli maaşı 40.000 liranın üzerinde olmalı. Ancak öyle yakalıyorsunuz. Yani o oranı ancak öyle yakalıyorsunuz"

Prim gün sayılarına da değinen Destici "Tabii burada bir de şu var yani bir düzenleme yapılması şurada gerekiyor; birisi var sadece 3000 gün prim yatırmış ya da çalışmış, öbürü var 8000. Şimdi bunların da aynı maaşı almaması lazım. Yani yeni bir düzenlemeyle kim ne kadar prim yatırmışsa, kim ne kadar daha fazla gün ya da yıl çalışmışsa oraya göre yeniden düzenlenmesi yapılması gerekir diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.