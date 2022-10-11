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Asgari ücret zammı için beklenti 8 bin TL'yi aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Nebati konuştu, yeni tahminler geldi...

11.10.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı için beklentiler 8 bin TL'yi aştı, yeni tahminler geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Artış asla enflasyonun altında olmayacak." derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak" ifadelerini kullanmıştı. Peş peş yapılan açıklamaların ardından "Asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Açıklamalarla birlikte beklenti yükselirken, asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çeken bir tahmin ortaya atıldı.

Asgari ücret zammı için beklenti 8 bin TL'yi aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Nebati konuştu, yeni tahminler geldi...

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Aralık ayında açıklanacak zam miktarı için gözler hükümetten gelecek açıklamalara çevrildi. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele eden milyonlarca vatandaş, asgari ücrete yapılacak zam miktarıyla birlikte nefes almayı bekliyor. Kamuoyunda geçtiğimiz yıl yapılan zam miktarı kadar yine bir zam yapılacağı beklentisi oluşurken, art arda yapılan açıklamalar beklentileri yükseltti.

BAKAN NEBATİ'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati asgari ücret ve memur zammına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

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"2022 yılından bu güne kadar, asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi, memurlar da dahil buna. Asgari ücretlilere yıl başında bir belirleme yapılıyor. Bu yıl enflasyon tahminlerinde bir sapma olunca, asgari ücrette bir artış yoluna gidildi ve gelenek bozuldu. Yüzde 95 civarında bir iyileştirme yapıldı. Önümüzdeki yıl ve yıllarda Cumhurbaşkanımızın duruşu çok net. Asgari ücretliler, dar gelirliler, enflasyonun altında kalmayacak. Önümüzdeki dönemde de yine çalışmalar böyle yapılacaktır. Artış enflasyonun üzerinde olacak. Cumhurbaşkanımız her zaman çok net olarak ifade etmiştir, artış asla enflasyonun altında olmayacak."

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI: DERDİMİZ EN UYGUN RAKAMA ÇIKARMAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TÜGVA 6. Gençlik Buluşması öncesi asgari ücret için yeni mesaj verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "AK Parti zulme rıza göstermez. Derdimiz şu an itibariyle inşallah Aralık ayında yapılacak değerlendirmelerle asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız. Yolsuzlukların, rüşvetin, yoksulluğun olmadığı, olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Şu an itibarıyla da onun hazırlığı içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA |"Beklenenin üzerinde bir rakam" diyerek açıkladı! AK Partili isimden asgari ücret mesajı

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Hükümetten gelen peş peşe açıklamaların ardından "asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

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"TÜFE’DE YÜZDE 52.40’LIK BİR ARTIŞ VAR"

Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “TÜİK’in açıkladığı verilere göre eylül ayı enflasyonu yüzde 3.08 çıktı. Geçtiğimiz 3 ayın aylık enflasyon farkları 6.91’dir. Burada memurlarımızın enflasyon farkı artışı hesaplanırken aylık bu tutarlar toplanmıyor. Yani temmuzdan aralık sonuna kadar kümülatif enflasyon farkını dikkate almamız gerekiyor. Her ne kadar 3 aylık enflasyon 6.91 olsa da aralık ayına göre TÜFE’de yüzde 52.40’lık bir artış var.

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Burada memurlarımız, emeklilerimiz enflasyon farkı almıştı. Bu enflasyon farkı yüzde 41.69 memurlara, yüzde 42.35 emeklilerimize yapıldı. Aralık ayı itibarıyla yüzde 42’lik fark göz önünde bulunursa şu an 3 ay için yüzde 10’luk enflasyon farkı mevcuttur.

Merkez Bankası beklenti anketleri ve çeşitli değerlendirme kuruluşlarının yapmış olduğu anketlerde ekim ayında enflasyonun pik yapacağı, ekim ayından sonra ve özellikle ocak ayından sonra da enflasyonun düşüşe geçeceği bekleniyor. Her ne kadar 3 aylık enflasyon toplamı yüzde 10 olsa da. Yıl sonu beklenti anketleri son 6 aylık enflasyonun yüzde 30 ile 35 seviyesinde olacağı yönündedir.

Avrupa’da yaşanan resesyon, derinleşen Ukrayna-Rusya savaşı ve ülkemizin bölgesel riskleri göz önünde bulunulduğunda enflasyon azalmaya gidecek ama sürpriz bir şekilde aralık ayı sonunda yüzde 40’lı enflasyonları görebiliriz.

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ASGARİ ÜCRET İÇİN 8 BİN TL TAHMİNİ

Sayın Bakan Nebati dün akşam asgari ücret için enflasyonun üzerinde bir zam yapacağız demişti. Benim tahminim asgari ücrete yüzde 40 ile yüzde 45 arasında bir zam bekliyorum. Bu da yaklaşık 8 bin liraya tekabül ediyor."

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Okuyucu Yorumları 98 yorum
zam vermek mesele değil ENFLASYONU durdurun
ben iş verenim ben nasıl ödeyeceğim . adam gibi işim yok sanayi sekterönde kriz var petrol fiyatları uçtu dolar euru bildiğiniz gibi elektrik su tekefon internet ssk maliyeti gelir vergisi iyce belimizi büktü eleman çıkartacağız ozaman başka yol yok tada ucuz afgan bulacağız
2023 e az kaldı %45 zam degil %100 zam yapmanız lazım

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