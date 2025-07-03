Asgari ücret zammı için uzman isim canlı yayında açıkladı! '2 aylık verilere bakınca...' Seyyanen zam ve refah payı çıkışı

Emekli maaş zammı, memur maaşı zammı, memur emeklisi maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve asgari ücret... Gündemin en çok araştırılan konuları ekonomiye dair bu kritik detaylar olurken emekli ve memur zammına dair son rakamlar, haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla belli oldu. Şimdi milyonların gözü kulağı en düşük emekli maaşı ve asgari ücret ile ilgili yapılacak açıklamalara çevrildi. Uzman isimlerden de konuya dair değerlendirmeler geliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SGK Uzmanı Murat Bal, Habertürk canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerini şu ifadelerle aktardı:

"En düşük emekli maaşıyla başlayalım. 4 milyon vatandaşınızı birebir ilgilendiriyor en düşük emekli maaşı. Çok yüksek rakam. Toplam 12,5 milyon emeklimiz içinde 4 milyonu en düşük emekli maaşını alıyor. Şimdi yüzde 16,67'yi biz uyguladığımızda aynen 18 bin 881 gibi bir rakama geliyoruz. Burada ekonomi koordinasyon kurulu toplanacak. Bakan Vedat Işıkhan bu konuyla alakalı süreci açıklamıştı. Ekonomi koordinasyon kurulumuz Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak ve burada işte Mehmet Şimşek, Vedat Işıkhan, Cevdet Yılmaz ve diğer ekonomi kurmaylarıyla birlikte bu rakamın bütçe olanakları çerçevesinde kaç lira olabileceği, kaç liraya çıkması gerektiği gibi konular konuşulacak. Bugünden baktığımızda ben orayı kestiremiyorum çünkü enflasyonla mücadele yılındayız. Şimdi biliyorsunuz Mehmet Şimşek'in talep kısıcı enflasyonla mücadele modeli var. Öncelikle talebi kısarak bu enflasyon mücadelesinin yapıldığının bir kere de altını çizelim.

Talebi kısmanın da en önemli noktalarından biri maaşları çok fazla artırmamaktır. Bu yıl da yine bir acı reçete yılı. Eğer yıl sonunda bu enflasyon mücadelesi başarıya ulaşırsa ben, bu zamların refah payı gibi veya seyyanen zam gibi üstüne konulacak zamların gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Ama, bu 6. ay sonu itibarıyla yarı yılda pek bu mümkün gözükmüyor"

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Bununla ilgili ise Bal şu şekilde konuştu:

"Sayın Işıkhan, asgari ücretle ilgili gelen soruya 6. ay verisi açıklansın, ondan sonrasında asgari ücretle alakalı değerlendirmeyi yaparız dendi ama son iki aylık verilere bakıyorum ben, düşük geldi. Dolayısıyla ben asgari ücrette bir artış olacağını zannetmiyorum. Bir güncelleme olacağını açıkçası zannetmiyorum. Burada bir şey daha belirteyim. Asgari ücretten gelen gelir çok ciddi bir gelirdir SGK açısından. SGK'nın aktüeryal dengesinde o bahsettiğimiz meşhur o dengede, gelirde önemli bir kalemdir. Eğer asgari ücrette bir artış yapılmazsa karşılığında emekliye yapılacak olan artışın da üzerine refah payı konulmasının çok mümkün olmadığını düşünüyorum ben. Bu bir korelasyon. Asgari ücrete eğer zam olursa işte o zaman emekliye belki biraz daha fazla refah payı vesaire gibi uygulamalar gerçekleşebilir. Onun haricinde çok da mümkün görmüyorum"