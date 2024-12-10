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'Asgari ücret zammı için yüzde 25 diyecekler Erdoğan devreye girecek' diyerek son rakamı verdi! 'Mehmet Şimşek'in düşünceleri dikkate alınacak'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.12.2024 11:06
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Asgari ücrette artık zam maratonu başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ilk kez toplanacak. Masada bakanlık da olacak işçi de. Milyonların kaderini etkileyecek zam görüşmeleri öncesi yeni bir açıklama geldi. Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği senaryoda olacak zammı merak ederken uzman isim oran verdi. Öte yandan zam görüşmelerinde Bakan Mehmet Şimşek de önemli bir rol oynayacak.

'Asgari ücret zammı için yüzde 25 diyecekler Erdoğan devreye girecek' diyerek son rakamı verdi! 'Mehmet Şimşek'in düşünceleri dikkate alınacak'

Asgari ücret Türkiye'nin en önemli kritik verilerinin başında geliyor. Çalışan, çalışmayan, özel sektör, kamu işçisi herkes yeni zam oranından etkilenecek. Çalışan nüfusun yüzde 50'ye yakınının asgari ücretli olması 2025 asgari ücretini daha merak edilebilir bir noktaya getirdi. Bu zamana kadar çok sayıda uzmandan yorum geldi. Son yorumu ise Ekonomi ve Finans Danışmanı Emre Şirin yaptı.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Şirin hem asgari ücret için konuşulan zam oranını açıkladı hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesi halinde olabilecek son asgari ücreti duyurdu. Öte yandan Şirin'in enflasyon sözleri ise dikkat çeken başka bir unsur oldu. Şirin konuşmasında, "Enflasyonu çözmek gerekir. Enflasyonu çözemedikçe siz ne kadar artış yaparsanız yapın her artan asgari ücret bir öncekinden daha az alım gücüne sahip olacak." dedi.

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"YÜZDE 30-35'TE KARAR KILINACAK"

Sözcü TV'ye katılan Ekonomi ve Finans Danışmanı Emre Şirin'in asgari ücret sözleri şu şekilde;

Asgari ücret için burada muhtemelen yüzde 25 konuşulacak. Hedef enflasyon da yüzde 21. Oradan başlayacak yüzde 25 denilecek, sürecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girecek. Yüzde 30-35 arasında da bir karar kılınacak. Burada tek merci aslında burası.

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MEHMET ŞİMŞEK DETAYI

Bu karar alınırken Mehmet Şimşek'in düşünceleri de dikkate alınacak fakat görebileceğimiz yer yüzde 30-35 arasında diye ben de düşünüyorum. Bununla birlikte alım gücünü de telafi etmeyeceğini biliyoruz. Merkez Bankası'nın hedef enflasyonu yüzde 44 onun da tutmayacağını biliyoruz. Dolayısıyla revize eden ve tutmayan bir enflasyonun bile altında kalacak bir asgari ücret artışından bahsediyoruz.

"ASGARİ ÜCRETLİ ENFLASYON KARŞISINDA EZİLECEK"

Bu da önümüzdeki yıl enflasyon karşısında bile ezdirecek asgari ücretliyi. Maalesef bu bütçede delikler açan maliye politikası ve yanlış para politikasının toplamında yanlış ekonomi politikasının bedelini emekçi kesim ödemeye devam edecek gibi görünüyor.

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"NE KADAR ARTIŞ YAPARSANIZ YAPIN..."

Şirin sözlerinin devamında ise, "2 yıl önce de söylemiştim. Nominal artış sorunları çözmez. Enflasyonu çözmek gerekir. Enflasyonu çözemedikçe siz ne kadar artış yaparsanız yapın her artan asgari ücret bir öncekinden daha az alım gücüne sahip olacak.

"TAM BİR SKANDAL"

Bu kısır döngü içinde ilerleyip gidiyoruz. MÜSAİD Başkanı'nın yüzde 25 zam açıklaması bence tam bir skandal. Son kararı yine bakanlık verecek. Oradan çıkacak sonuca göre de Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 5 veya 10 'Halkımızı ezdirmemek için bu oranı verdi' diyerek kapatacaklar mevzuyu.

Sizce asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Sizce asgari ücret zammı ne kadar olacak?
% 20 - 20 BİN 400 TL
% 25 - 21 BİN 250 TL
% 30 - 22 BİN 100 TL
% 35 - 22 BİN 950 TL
% 40 - 23 BİN 800 TL
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Enflasyon Mehmet Şimşek cumhurbaşkanı erdoğan
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