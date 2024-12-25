Asgari ücret zammına tepkiler artıyor! Cem Küçük'ten 'Ters köşe' yorumu: "Emekliye de bir şey verilmeyecek..."

Türkiye'de 7'den 70'e herkesin merakla beklediği "Asgari ücret ne kadar oldu, kaç TL oldu? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı?" soruları dün gece Bakan Işıkhan'ın sürpriz bir açıklaması sonrası yanıt buldu. Beklenmedik bir kararla toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, TÜRK-İŞ Sendikası'nın katılmadığı toplantıda asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunu açıkladı. Yapılan açıklama taraflı tarafsız birçok kesim tarafından eleştiriyle karşılandı.

"TERS KÖŞE OLDUK"

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, yüzde 30'a tekabül eden asgari ücret zammıyla ilgili toplumda hayal kırıklığının oluştuğunu ifade etti.

Küçük yaptığı sosyal medya paylaşımında 'Ters köşe olduk' ifadelerini kullandı.

"İŞVERENİN DEDİĞİ OLDU"

"İşverenin dediği oldu" diyen Küçük, "Çok düşük bir rakam. İşçiye ve memura da 6 aylık fark verilecek demektir bu" ifadesini kullandı.

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Küçük devamında "Bu durum vatandaşı çok zorlar. Emekli rakamlarını da duyuyoruz. Çok komik kalıyor. Bu durum toplumdan tepki görür. Bu emekliye de bir şey verilmeyecek anlamına gelir" diye konuştu.

Küçük'ün ifadeleri şu şekilde:

"İş verenin dediği oldu. 24-25 bin TL'nin üstüne çıkarsa çok adam çıkarırız diye iş verenin dediği olmuş. Yıl sonu enflasyon yüzde 42.91. Yıllık yüzde 43-44 civarında gelecek. Yüzde 35 olsa anlaşılır ancak 22 bin TL çok düşük. Bu şu demek; iş verenin dediği olmuş, demek ki emekliye altı aylık fark verilecek. Bu zam vatandaşı, özel sektörü ve emekliyi çok zorlar."