FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret zammına tepkiler artıyor! Cem Küçük'ten 'Ters köşe' yorumu: "Emekliye de bir şey verilmeyecek..."

Asgari ücret zammına tepkiler artıyor! Cem Küçük'ten 'Ters köşe' yorumu: "Emekliye de bir şey verilmeyecek..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
25.12.2024 08:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın açıkladığı 2025 Asgari Ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Haberin ardından birçok kesimden, yapılan zammın çok düşük olduğu yönünde büyük tepkiler geldi. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük de çarpıcı bir açıklamada bulundu. 'Ters köşe' olduklarını belirten Küçük, "Bu çok düşük, vatandaşı çok zorlar" yorumunda bulundu.

Asgari ücret zammına tepkiler artıyor! Cem Küçük'ten 'Ters köşe' yorumu: "Emekliye de bir şey verilmeyecek..."

Türkiye'de 7'den 70'e herkesin merakla beklediği "Asgari ücret ne kadar oldu, kaç TL oldu? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı?" soruları dün gece Bakan Işıkhan'ın sürpriz bir açıklaması sonrası yanıt buldu. Beklenmedik bir kararla toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, TÜRK-İŞ Sendikası'nın katılmadığı toplantıda asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunu açıkladı. Yapılan açıklama taraflı tarafsız birçok kesim tarafından eleştiriyle karşılandı.

a1

"TERS KÖŞE OLDUK"

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, yüzde 30'a tekabül eden asgari ücret zammıyla ilgili toplumda hayal kırıklığının oluştuğunu ifade etti.

Küçük yaptığı sosyal medya paylaşımında 'Ters köşe olduk' ifadelerini kullandı.

"İŞVERENİN DEDİĞİ OLDU"

"İşverenin dediği oldu" diyen Küçük, "Çok düşük bir rakam. İşçiye ve memura da 6 aylık fark verilecek demektir bu" ifadesini kullandı.

a3

ASGARİ ÜCRET SONRASI GÖZLER EMEKLİ ZAMMINA ÇEVRİLDİ: "EMEKLİYE DE BİR ŞEY VERİLMEYECEK..."

Küçük devamında "Bu durum vatandaşı çok zorlar. Emekli rakamlarını da duyuyoruz. Çok komik kalıyor. Bu durum toplumdan tepki görür. Bu emekliye de bir şey verilmeyecek anlamına gelir" diye konuştu.

Küçük'ün ifadeleri şu şekilde:

"İş verenin dediği oldu. 24-25 bin TL'nin üstüne çıkarsa çok adam çıkarırız diye iş verenin dediği olmuş. Yıl sonu enflasyon yüzde 42.91. Yıllık yüzde 43-44 civarında gelecek. Yüzde 35 olsa anlaşılır ancak 22 bin TL çok düşük. Bu şu demek; iş verenin dediği olmuş, demek ki emekliye altı aylık fark verilecek. Bu zam vatandaşı, özel sektörü ve emekliyi çok zorlar."

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret cem küçük Asgari ücret zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret 2025
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni asgari ücrete tepkiler yükseldi! Sosyal medyada ortalık yıkıldı...

Yeni asgari ücrete tepkiler yükseldi! Sosyal medyada ortalık yıkıldı...

Emekli maaşı muhtemel zam tabloları belli oldu! İşte 2025 yılında en düşük emekli maaşı ve zam oranı için beklenen rakamlar…

Emekli maaşı muhtemel zam tabloları belli oldu! İşte 2025 yılında en düşük emekli maaşı ve zam oranı için beklenen rakamlar…

Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Son haliyle şaşırttı

Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Son haliyle şaşırttı

Asgari ücret tepkisi gündemde! Yorum yağdı

Asgari ücret tepkisi gündemde! Yorum yağdı

Yüzde 30'luk zam sonrası tablo ortaya çıktı: Tarihe geçti

Yüzde 30'luk zam sonrası tablo ortaya çıktı: Tarihe geçti

Yeni zamma tepkiler çığ gibi büyüyor: Cumhur İttifakı ortağı da şikayetçi

Yeni zamma tepkiler çığ gibi büyüyor: Cumhur İttifakı ortağı da şikayetçi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Günlük kombinlerin tamamlayıcısı Camper'da %50'ye varan indirim

Günlük kombinlerin tamamlayıcısı Camper'da %50'ye varan indirim

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.