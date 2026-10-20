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Asgari ücret zammında bütçede yeni ipucu! Artış için rakam verdi

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışan yıl sonunun adım adım yaklaşmasıyla 2027 asgari ücret rakamını ve hesaplamalara göre çeşitli senaryoları araştırmaya başladı. Son olarak uzman isim, asgari ücret artışında bütçe üzerinden bir ipucunu değerlendirdi.

Asgari ücret zammında bütçede yeni ipucu! Artış için rakam verdi
Hande Dağ

2027 yılı adım adım yaklaşırken yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı da milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Asgari ücretle ilgili tahminler sürerken bütçe ile ilgili kritik detay dikkat çekti. İşte yeni asgari ücret için hesaplama ve senaryolar...

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Asgari ücret zammında bütçede yeni ipucu! Artış için rakam verdi 1

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

A Haber yayınında, yüzde 25, yüzde 30, yüzde 28,4'lük tahminleri değerlendiren ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, "Bu tahminler tabii biraz enflasyonla ilgili ama ben birazdan bütçedeki bir veriden de bahsedeceğim. Ama önce şunlara bakalım. Genelde asgari ücret artışları enflasyonla olmuyor. Yani emeklinin, memurun maaşı evet enflasyona göre yapılıyor ama asgari ücret, komisyon toplanıyor, işçi, işveren ve hükümetten oluşan ve o komisyon değişik verileri değerlendirerek bir artış yapıyor. Geçtiğimiz yıl %27 yapılmıştı ama enflasyonla biraz uyumlu oluyor. Bazı yıllar enflasyonun 3-5 puan üzerinde yapılıyor. Bazı yıllar enflasyona daha yakın yapılıyor. Şimdi 3 alternatif çıkarttık burada. Yüzde 25 olursa, brüt asgari ücret 41.288 lira civarında olacak, net asgari ücret de 35 bin lirayı geçmiş olacak. Yüzde 30 olursa 42.939 liraya çıkıyor brüt asgari ücret, net asgari ücret de 36.500" dedi. Yüzde 28.4'lük hesabın ise OVP'deki yıl sonu enflasyon tahmini olduğunu belirten Erdem "Eğer bu tahminle uyumlu bir artış yapılırsa 42.410 lira oluyor, net asgari ücret de 36.049 lira oluyor" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zammında bütçede yeni ipucu! Artış için rakam verdi 2

"BU BÜTÇEDEN BİZE VERİLEN İPUCU..."

Öte yandan Erdem, bütçe detayına da değerlendirmesinde yer vererek "Bütçe açıklandı. Bütçede bir veri yer alıyor. Bu veri... Bir süredir asgari ücretten vergi alınmıyor. Yani asgari ücretliler gelir vergisi ve damga vergisi ödemiyor. Yine diğer çalışanlar da asgari ücret kadar kısımdan maaşlarının yine damga vergisi ve gelir vergisi vermiyorlar. Hükümet bu gelir vergisini hükümet karşılıyor. Karşılayacağı bu para için bir kaynak ayırıyor bütçeye. Yani ben asgari ücret vergisi için şu kadar para ödeyeceğim diyor. İşte bu sene 2027 için 1 trilyon 470 milyar liralık bir kaynak ayrıldı. Bu geçtiğimiz yıl 1 trilyon 92 milyar liraydı. Yani baktığın zaman yüzde 33.70'lik bir artış yapılmış. Yani aslında bütçe hazırlanırken belki biraz tersinden mühendislik oluyor ama bütçe hazırlanırken şu öngörülmüş; yani yüzde 33.70'lik bir artış olacak bu vergi kaynağında. Yani asgari ücret aslında artacak. Burada bir oran verilmiş. 2025'te bu oran yüzde 25'ti, yani bütçeye ayrılan kaynağın artırılması, asgari ücret yüzde 30 arttı. 2026'da bu oran yüzde 28.02'ydi, asgari ücret yüzde 27 arttı. Bu sene de yüzde 33.70, asgari ücret ne kadar artacak? Şu tabloya baktığın zaman bu ortaya konulan kaynakla genelde uyumlu bir asgari ücret artışı oluyor" dedi.

Asgari ücret zammında bütçede yeni ipucu! Artış için rakam verdi 3

Bu detayla ilgili tahminde de bulunan Erdem "Buradan şu tahmini yapabiliriz; yüzde 30'lar civarında bir asgari ücret artışı olacak. O da az önceki tablomuzda vardı. 36.500 lira civarında bir net asgari ücret ortaya çıkıyor yüzde 30 civarında bir bir artış olursa, hani brüt asgari ücret 42.939 lira, net asgari ücreti 36.500 lira. Şu anda 33.030 lira brüt asgari ücret, 28.000 lira da net asgari ücret. Dolayısıyla aşağı yukarı bu bütçeden bize verilen ipucu aşağı yukarı yüzde 30 civarında bir asgari ücret artışının Aralık ayında bizi karşılayacağı yönünde" şeklinde konuştu.

Asgari ücret zammında bütçede yeni ipucu! Artış için rakam verdi 4

Diğer yandan Erdem, komisyonun toplanacağını ve bir ay boyunca bunu konuşacağını da vurguladı. Erdem, "Bütçe bize her yıl bir ipucu veriyor" ifadelerini kullandı.

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asgari ücret Asgari ücret zammı
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