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Asgari ücrete ara zam için rakam verdi! Canlı yayında açıkladı 'Hesap yapılmaya başlandı'

Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi Temmuz ayında alacakları ara zammı bekliyor. 4 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından tablo yavaş yavaş oluşmaya başlamışken asgari ücretli ara zammın gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Yüzde 30 zam alan asgari ücretli Temmuz'da zam gelip gelmeyeceğini merak ederken Ekonomist Dr. Şeref Oğuz, 'Hesap kitap yapılmaya başlandı" diyerek açıkladı. İşte milyonları ilgilendiren, emekli, memur ve asgari ücretli için Temmuz zammı...

Asgari ücrete ara zam için rakam verdi! Canlı yayında açıkladı 'Hesap yapılmaya başlandı'
Ezgi Sivritepe

Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi ara zam alacak. 4 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 13,36; memur ve memur emeklisi ise yüzde 12,29 oranında zam alacaklarını öğrendi. Maaş tablosunun netleşmesi için ise gözler Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon oranlarına çevrildi.

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OCAK AYINDA YÜZDE 30 ALMIŞLARDI

Ocak ayında yüzde 30 zam alan milyonlarca asgari ücretli enflasyon ile mücadelelerini 22 bin 104 lira ile sürdürüyor. Temmuz ayında kendileri için zam gelip gelmeyeceğini merak eden asgari ücretliler için Ekonomist Dr. Şeref Oğuz TV100 canlı yayınında konuştu.

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ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM MASADA!

Oğuz, "TÜSİAD'ın önerisi üzerine 2022 yılında asgari ücrete senede 2 kere zam konusu gündeme gelmişti ve bu olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da 'önümüzdeki gelişmelere göre asgari ücreti düşünebiliriz' dediği için asgari ücrete ikinci bir zam neden olmasın? Şu anda hesap-kitap çalışmaları da başladı. Temmuz ayında asgari ücrete zam gündeme gelirse asgari ücretin 6 aylık enflasyon farkına göre yeni pozisyonu 25 bin lira ile 26 bin 500 lira arasında olabilir" şeklinde konuştu.

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EMEKLİYE YÜZDE 18 ZAM MI GELECEK?

Emekli, memur ve memur emeklisi de 6 aylık enflasyon farkına göre yeni zam tablosunu merak ediyor. Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon oranlarına göre milyonların yeni maaşları da kesinleşecek. Ancak tahminlere göre emekliye yüzde 18 oranında zam gelirse güncel maaşlar şu şekilde olacak:

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Hissenet
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