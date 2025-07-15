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Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt 'Bu artışları yapabiliriz ama...'

Asgari ücretli bu sene ara zam alamadı. Memur ve emekli Haziran enflasyonunun belli olmasının ardından Temmuz ayında maaşlarını zamlı alacak. Vatandaşlar, 22 bin 104 lira ile geçimini sağlamaya çalışıyorken AK Parti'nin Kızılcahamam kampında da gündem asgari ücret oldu. Vekillerin 'asgari ücret' sorusuna Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanıt verdi. İşte detaylar...

Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt 'Bu artışları yapabiliriz ama...'
Ezgi Sivritepe

Asgari ücret 2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti. Memur ve emeki kanunlar gereği ara zam alınca asgari ücretli de ara zam beklemeye başlamıştı. Tahminler yürütülürken artık Temmuz ayının son iki haftası kala asgari ücrete ara zam gelmeyeceği anlaşıldı.

Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek ten yanıt Bu artışları yapabiliriz ama... 1

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ALDI

SSK ve BAĞ-Kur emeklisi yüzde 16,67; memur ve memur emeklisi ise yüzde 15,56 oranında zam alacak. Hükümet en düşük emekli maaşına da altı aylık enflasyon farkı kadar zam yaparak 16 bin 881 liraya çıkardı.

Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek ten yanıt Bu artışları yapabiliriz ama... 2

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına zam gelince asgari ücretli de beklentilerini sürdürdü ancak hükümet kanadından herhangi bir sinyal gelmeyince beklentiler suya düştü.

Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek ten yanıt Bu artışları yapabiliriz ama... 3

BAKAN ŞİMŞEK ASGARİ ÜCRET SORUSUNA YANIT VERDİ

Hürriyet'ten Abdullah Selvi'nin köşe yazısına göre, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında ise gündem asgari ücret oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e vekiller sık sık asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceğini sordu. Bakan Şimşek asgari ücrete yönelik sorulara ise ekonomide denge kurulmasının önemini anlattı.

Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek ten yanıt Bu artışları yapabiliriz ama... 4

Bakan Şimşek, bütçe açığı, cari açık, enflasyonla mücadele konusunda bir denge kurmadan yapılacak olan artışların geçici olacağını anlatıyor. Önceliği daha köklü çözümlere verdiklerini söylüyor. “Yoksa biz de bu artışları yapabiliriz ama köklü sorunlar çözülmeden bunlar kısa sürede erir” diye konuşuyor. “Enflasyonu kontrol altına alınca sisteme reset atmış olacağız” diyor.

Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek ten yanıt Bu artışları yapabiliriz ama... 5

DİĞER GÜNDEM: KİRA ARTIŞLARI

Kızılcahamam'da bir diğer gündem ise kira oldu. Mehmet Şimşek bunun üzerine kira sorunu olduğunu kabul ediyor ama bir oran veriyor. “Toplumun yüzde 72’si ev sahibi. Toplumun yüzde 28’lik kesimi kira ödüyor. Emeklilerden de kirada oturanlar var. Emeklilerin yüzde 14’ü kira ödüyor” diyor. Özel okulların fiyat artışlarından şikâyetler dile getiriliyor. Şimşek, özel okulların pahalı olduğunu kabul ediyor. “Toplumun yüzde 10’u özel okula gidiyor, yüzde 90’ı devlet okullarını tercih ediyor” diye konuşuyor.

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