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Asgari ücrete ara zamda kapı bir kere daha kapandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘refah’ mesajı: ‘Geriye dönüş olmayacak’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
07.05.2024 07:32
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Ocak 2024’te 17.002 liraya yükseltilen net asgari ücret için tek zam yapılacağı belirtilmişti. Ancak asgari ücrete ara zam bekleyenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip’dan dikkat çeken bir mesaj geldi. Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan o beklentilere de son noktayı koydu. Kalıcı refah artışına işaret etti ve yapısal reformların hız kazanacağını açıkladı. Ayrıca kamuda tasarrufun detayları da netleşti.

Asgari ücrete ara zamda kapı bir kere daha kapandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘refah’ mesajı: ‘Geriye dönüş olmayacak’

Milyonlarca çalışanın merak ettiği 'Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi' sorusuna yanıt ararken açıklamalar da peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o açıklamayı Kabine Toplantısı’nda yaptı. Açık açık ‘asgari ücrete zam olmayacak’ demedi ancak ‘geçici rahatlama’ diyerek refah artışına işaret etti.

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ASGARİ ÜCRET DOLAR BAZINDA REKOR KIRMIŞTI

2024 yılında uygulanacak net asgari ücrette tarihi bir artış yaşanmıştı. Net asgari ücret 17.002 TL'ye yükselirken brüt ücret ise 20.002 TL olarak belirlendi. Bu artışla birlikte asgari ücret, döviz bazında ilk kez 570 doları aşarak rekor kırdı. Net asgari ücrette 2023 yılına göre 5600 TL'lik bir artış gerçekleşirken, devlet desteği de 700 TL olarak kayıtlara geçti. Bu durum, asgari ücretin işveren maliyetini de 23.502 TL'ye çıkardı.

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“AMACIMIZ GEÇİCİ RAHATLAMA DEĞİL”

Ocak 2024'te yapılan zamla birlikte 17.002 liraya yükseltilen asgari ücret Nisan ayı ile birlikte eridi. Aylık enflasyonda düşüş ivmesi başlasa da yıllık enflasyon yüzde 70’e dayanarak zirve yaptı. Alım gücü düşen çalışanlar asgari ücrete ara zam beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konuya ilişkin Kabine Toplantısı’nda açıklama geldi.

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Erdoğan, “Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını çözmek için gerekli adımları atıyoruz. Doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Bunu daha önce yaptık, inşallah yine başaracağız. Enflasyon geriledikçe milletimizin cebindeki paranın satın alma gücü de artacaktır. Bizim amacımız geçici rahatlamalarla sorunu ötelemek değil, 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışını sağlamaktır. Seçim döneminde popülizme meyletmeyerek ekonomi politikamıza olan güvenimizi ortaya koyduk. Bundan geriye dönüş olmayacaktır. Hedeflerimize ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikalarımızı ahenk içinde yürütüyoruz. Verimliliği artırmak ve ekonomimizi daha rekabetçi kılmak için yapısal reformlara hız kazandıracağız” dedi.

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ERDOĞAN’DAN KAMUDA TASARRUF TALİMATI

Öte yandan kamuda tasarruf uygulamasının da detayları netleşmeye başladı.
Kamuda taşıtlar, binalar, cari harcamalar, haberleşme giderleri, hizmet içi eğitimler, yurt dışı seyahatler, kamu istihdamı gibi pek çok alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar konusunda ekonomi yönetimine talimat verdiğini kaydeden Erdoğan, “Burada amacımız, kamuda verimlilikten taviz vermeden, ülkemizin kaynaklarının katma değeri yüksek alanlara yönlendirilmesidir. Hem vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin kalitesini artıracağız hem de bunu bütçeye yük oluşturmadan, hatta tasarruf ederek gerçekleştireceğiz. Ekonomi yönetimimizi bu konuda gerekli çalışmaları tekemmül ettirmek üzere talimatlandırdım” ifadelerini kullandı.

TÜRK LİRASI (300)

ÖDENEKLERE YÜZDE 10 KESİNTİ

Tasarruf tedbirleri kapsamında mal ve hizmet ödeneklerinde yüzde 10’luk, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15’lik kesinti yapılacağı belirtildi. Böylece 100 milyar liralık tasarruf edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.


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