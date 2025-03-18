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Asgari ücrete Temmuz'da ara zam masaya geliyor! Erdoğan'ın planında emekliler de var... Kritik tarih 23 Mart

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.03.2025 15:41
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Asgari ücrete ara zam seçeneği yeniden gündeme geldi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz ayı için yeni bir planlamaya gidebileceğini iddia etti. Kritik tarihin de 23 Mart olduğunu söyleyen Erdursun, emekli maaş zammının da Erdoğan'ın önünde olacağını söyledi. Yapılacak artış miktarı için de dikkat çeken ifadeler kullanan Erdursun, "Ankara'da konuşulan bu. Çok kritik bir dönem olacak. Beklentiler doğrultusunda şekillenecek" dedi. İşte tüm detaylar...

Asgari ücrete Temmuz'da ara zam masaya geliyor! Erdoğan'ın planında emekliler de var... Kritik tarih 23 Mart

Asgari ücrete zam mı geliyor? Ara zam iddiaları yeniden alevlendirdi, kulislerde şimdiden tarih bile konuşulmaya başlandı. Evlisi, bekarı, yaşlısı, genci milyonları etkileyecek ara zam iddiası SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayı için plan ve stratejisini değiştirebileceğini belirten Erdursun, asgari ücretin yanında emekli maaş zamlarının da Erdoğan'ın masasında olacağını söyledi. Akıllara ise "2025 asgari ücret zammı ne kadar olur? Emekliye ne kadar zam yapılır?" soruları gelirken; Erdursun, yapılacak artış miktarıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanarak 23 Mart tarihinin çok kritik olduğuna işaret etti.

TGRT Haber'de yer alan habere göre; asgari ücret ve emekli maaş zam sinyaliyle ilgili Özgür Erdursun'un açıklamaları şöyle;

özgür erdursun

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SİNYALİ

"Temmuz ayı, hem hükümetin emeklilere yapacağı artış hem de ekonomik politikaların şekillenmesi açısından çok önemli bir dönem olacak. Bu dönemde, özellikle asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili alacakları kararlar, hükümetin ekonomik stratejilerinin yanı sıra siyasal faktörlere de dayanacak. Hükümetin Temmuz ayında gerçekleştireceği artışlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyası sürecine paralel olarak şekillenecek.

ERDOĞAN'IN BEKLEDİĞİ TARİH 23 MART

23 Mart’tan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte halkın tepkilerini gözlemleyecek ve buna göre asgari ücretliler ve emekliler için iyileştirme yapmayı planlayacak. Cumhurbaşkanının bu konuda ne kadar aktif olacağı ve ekonomiye ne gibi müdahalelerde bulunacağı, Temmuz ayında daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

erdogan

EMEKLİ MAAŞLARINA TEMMUZ'DA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Temmuz ayında açıklanacak olan enflasyon verileri, hükümetin emeklilere yapacağı artışlarda temel bir gösterge olacak. Hükümet, özellikle Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon oranlarını dikkate alarak bir artış oranı belirleyecek. Ancak hükümetin bu oranlarla yetinmeyip, TÜİK’in açıkladığı oranların üzerine ek bir artış yapması da bekleniyor.

"EK ARTIŞ GÜNDEME GELEBİLİR"

Bu durumda, hükümetin sadece enflasyon verilerine dayanarak değil, aynı zamanda kamuoyunun tepkilerine ve siyasi koşullara göre ek iyileştirmeler yapması ihtimali gündeme gelebilir. Bu süreçte seçim anketlerinin de büyük bir rol oynayacağı, hükümetin bu verilere göre karar alacağı ifade ediliyor. Ankara konuşulan bu.

Temmuz ayında yapılacak açıklamalarla birlikte, emekli maaşlarının ne kadar artacağı, asgari ücretle karşılaştırıldığında ne gibi değişiklikler olacağı ve hükümetin bu artışları hangi kriterlere göre belirleyeceği daha net bir şekilde anlaşılacak.

asgari ücret

"ÇOK KRİTİK BİR DÖNEM OLACAK"

Emeklilerin maaşlarının ve asgari ücretin enflasyon karşısında ne kadar korunacağı, hükümetin ekonomik planları ile doğrudan bağlantılı olacak. Hükümet, bu konuda oldukça dikkatli davranmak zorunda kalacak çünkü hem ekonomik hem de siyasi açıdan çok önemli bir eşikte bulunuyor. Emekli maaşlarının ve asgari ücretin artırılması, halkın desteğini kazanmak için kritik bir adım olacak. Ancak bu artışların miktarı, enflasyon oranları ve kamuoyunun beklentileri doğrultusunda şekillenecek. Temmuz ayı, bu anlamda hem hükümet hem de halk için çok kritik bir dönem olacak.

zam

"2026’DAKİ EMEKLİ MAAŞLARINDA DÜŞÜŞ OLACAK"

Özellikle 2025 yılında emekli olanların daha avantajlı olacak çünkü 2026 yılında emekli olacakların maaşları, bir miktar düşecek. 2026’daki emekli maaşlarındaki düşüş, emekli olacaklar için ciddi bir sorun oluşturabilir. 2025 yılında emekli olanlar, bu dönemdeki artışlardan daha fazla fayda sağlayacak. 2026’da emekli olanların maaşları ise daha düşük seviyelerde kalacak."

Mynet Anket Asgari ücrete Temmuz'da ara zam gelecek mi?
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Evet, ara zamma kesinlikle ihtiyaç var.
Hayır, mevcut ücretler yeterli.
Emekli maaşlarının artırılması daha önemli.
Önce enflasyon oranlarını görmek gerekiyor.
Bu anket 11 saat 15 dakika sonra sonlanacaktır.
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