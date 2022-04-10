Asgari ücrete ikinci zam konusu gündemde yerini alırken konuyla alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar gelmişti. "Veren el alan elden hayırlıdır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlardan ve işçilerden esirgeme yapmayacaklarını belirtmişti. Peki asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 asgari ücret yükselecek mi? İşte merak edilenler...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, enflasyonun altında kimseyi ezdirmediklerini söyleyip yapılan yüzde 30-40'lık zamları hatırlattı. Ticari hayatta hareketliliğin devam ettiğini belirten Dağ, "Sabit gelirliler konusunda hamleler yapmamız lazım. Asgari ücretle ilgili bir irade ortaya koyduğunuz herkes kendi çalışanlarına bir artış koymuş oluyor ve insanların alım gücünü bir seviyede tutmaya çalışıyoruz. İlgili bakanlıklarımız şu anda takip ediyor, gelen verilere göre zaten Temmuz ayında memurlarla ilgili bir gündem var, asgari ücretle ilgili Aralık ayında konuşuluyor. Ama gerekirse müdahale yapmaktan çekinmeyiz." dedi. Ayrıca Dağ, enflasyonun haziran ayından sonra düz bir çizgiye ulaşacağını ve kasımdan sonra düşmeye başlayacağını belirtti.

"VEREN EL ALAN ELDEN HAYIRLIDIR"

Asgari ücrette zam tartışmaları devam ederken geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı: “Bakanımız sendikalarla görüşmelerini sürdürüyor. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır”

BAKAN NEBATİ'DEN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonun yavaş yavaş yoluna girdiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz ve yürüyeceğiz. İşler daha iyi olacak."



