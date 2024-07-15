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Asgari ücrete zam yok ama o her ay yükseliyor! Aylık rakam 19 bin lirayı da aştı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
15.07.2024 13:16
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Asgari ücrete zam yapılmayacağı açıklanmıştı. Ancak açlık sınırı her ay giderek artıyor. Mayıs'ta 18 bin 489 TL olan açlık sınırı Haziran'da 19 bin 44 TL'ye yükseldi.

Asgari ücrete zam yok ama o her ay yükseliyor! Aylık rakam 19 bin lirayı da aştı

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), 2024 yılı Haziran ayı 'açlık ve yoksulluk sınırı' raporunu yayımladı. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarını ifade eden açlık sınırı, Haziran'da 19 bin 44 liraya yükseldi.

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırı Haziran'da 65 bin 874 liraya ulaştı.

TEK BAŞINA YAŞAYANA EN AZ 30.604 TL PARA GEREKLİ

Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarı da haziranda 30 bin 604 liraya yükseldi.

BİSAM'a göre, Mayıs ayında dört kişilik bir aile için açlık sınırı 18 bin 489 TL, yoksulluk sınır 63 bin 955 TL idi.


Express
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Anahtar Kelimeler:
açlık sınırı
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