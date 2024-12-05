Asgari ücreti beklerken o zamla hesap yine karıştı! '2 bin lira farkla...'

Milyonlar asgari ücret zammına kilitlendi. Peki, yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Hesaplar yapılmaya, oranlar konuşulmaya ve tahminler ortaya atılmaya devam ederken TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından kira artış oranı da belli oldu. Kira zammının açıklanması sonrası asgari ücret zam beklentileriyle karşılaştırma yapıldığında hesapta kafalar yine karıştı.

NOW Haber'de yer alan habere göre; açıklanan enflasyonla birlikte bu ayın kira zammı da belli oldu; yüzde 60,45. Maaşlar için konuşulan rakam ise bu oranın altında, asgari ücrete yüzde 25'lik zam konuşuluyor.

Mikrofon uzatılan bir vatandaş "Kira mı verelim asgari ücretle, çocuklarımızın boğazına mı bakalım, okul ihtiyacını mı görelim, hangi birini yapalım? Geçinemeyeceğiz açık ve net ortada" dedi. Bir başka vatandaş da "Bu asgari ücretle... Hem de yüzde 60 kira oranı... İnsanlar geçinemiyor bile. Enflasyon çok yüksek, maaşlar düşük, yetersiz, insanlar ay sonunu zor getiriyor" ifadelerini kullandı. Başka bir vatandaş ise "Asgari ücret alan bir insan kirada oturursa o farkı nasıl ödeyecek. Ödeyemez zaten. Asgari ücretin bence kiraları geçmesi lazım" dedi.

"2 BİN LİRA FARKLA HAYATTA GEÇİNİLEMEZ"

Bu ayın kira zammı yüzde 60,45. Asgari ücrete beklenen zam oranı ise daha düşük. Örneğin 12 bin lira kirası olan asgari ücretlinin zamlı kirası 19 bin 250 TL olacak. Asgari ücrete yüzde 25 zam gelirse zamlı maaş 21 bin 250 liraya çıkacak. Bu durumda asgari ücretlinin maaşından geriye sadece 2 bin lira kalacak. Bir vatandaş "2 bin lira farkla hayatta geçinilemez. Zaten şu an faturaları ödemeye kalksa 2 bin lirayı geçecek. İmkanı olan bir şey değil. Asgari ücret alıp 10 bin liranın üzerinde kira ödeyip geçinmek falan zor" ifadelerini kullandı.

Mikrofon uzatılan bir başka vatandaş da "Asgari ücret alanlar aldıklarını kiraya verecek, elinde bir şey kalmayacak, faturalar zaten çok fazla geliyor, şimdi kış da geldi, doğal gaz da eklendi, geçinmek çok zor" dedi.

YÜZDE 60'LIK KİRA ZAMMINDAN FAZLASINI İSTEYEN DE VAR

Öte yandan yüzde 60'lık kira zammına her ev sahibinin de uymadığı belirtildi. Çok daha fazlasını isteyenler olduğu aktarıldı. Vatandaşlar "Hiçbir sınır yok, istediğini yapıyorlar. Kafasına göre zam yapıyorlar. Maaşlara gelen zam devede kulak bile değil hatta. Yani çok zor" şeklinde konuştu.