FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücreti beklerken o zamla hesap yine karıştı! '2 bin lira farkla...'

Asgari ücreti beklerken o zamla hesap yine karıştı! '2 bin lira farkla...'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
05.12.2024 08:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonların gözü kulağı asgari ücrette. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları başlamadan önce çok sayıda rakam ve oran konuşulmaya devam ederken TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle kira zammı da belli oldu. Kira artış oranının açıklanmasının ardından hesaplar yine karıştı. Asgari ücrete beklenen zam oranı ile kiraya gelen zam karşılaştırıldığında aradaki fark için bazı vatandaşlar "O farkla geçinilemez" dedi.

Asgari ücreti beklerken o zamla hesap yine karıştı! '2 bin lira farkla...'

Milyonlar asgari ücret zammına kilitlendi. Peki, yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Hesaplar yapılmaya, oranlar konuşulmaya ve tahminler ortaya atılmaya devam ederken TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından kira artış oranı da belli oldu. Kira zammının açıklanması sonrası asgari ücret zam beklentileriyle karşılaştırma yapıldığında hesapta kafalar yine karıştı.

iStock-1189272922

NOW Haber'de yer alan habere göre; açıklanan enflasyonla birlikte bu ayın kira zammı da belli oldu; yüzde 60,45. Maaşlar için konuşulan rakam ise bu oranın altında, asgari ücrete yüzde 25'lik zam konuşuluyor.

thumbs_b_c_1e8001ed9aaeee943fff592cb6070cc1

Mikrofon uzatılan bir vatandaş "Kira mı verelim asgari ücretle, çocuklarımızın boğazına mı bakalım, okul ihtiyacını mı görelim, hangi birini yapalım? Geçinemeyeceğiz açık ve net ortada" dedi. Bir başka vatandaş da "Bu asgari ücretle... Hem de yüzde 60 kira oranı... İnsanlar geçinemiyor bile. Enflasyon çok yüksek, maaşlar düşük, yetersiz, insanlar ay sonunu zor getiriyor" ifadelerini kullandı. Başka bir vatandaş ise "Asgari ücret alan bir insan kirada oturursa o farkı nasıl ödeyecek. Ödeyemez zaten. Asgari ücretin bence kiraları geçmesi lazım" dedi.

iStock-1455340297

"2 BİN LİRA FARKLA HAYATTA GEÇİNİLEMEZ"

Bu ayın kira zammı yüzde 60,45. Asgari ücrete beklenen zam oranı ise daha düşük. Örneğin 12 bin lira kirası olan asgari ücretlinin zamlı kirası 19 bin 250 TL olacak. Asgari ücrete yüzde 25 zam gelirse zamlı maaş 21 bin 250 liraya çıkacak. Bu durumda asgari ücretlinin maaşından geriye sadece 2 bin lira kalacak. Bir vatandaş "2 bin lira farkla hayatta geçinilemez. Zaten şu an faturaları ödemeye kalksa 2 bin lirayı geçecek. İmkanı olan bir şey değil. Asgari ücret alıp 10 bin liranın üzerinde kira ödeyip geçinmek falan zor" ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_22e0c62ebf91af6cd7eb633b0e042b6a

Mikrofon uzatılan bir başka vatandaş da "Asgari ücret alanlar aldıklarını kiraya verecek, elinde bir şey kalmayacak, faturalar zaten çok fazla geliyor, şimdi kış da geldi, doğal gaz da eklendi, geçinmek çok zor" dedi.

iStock-1368925303

YÜZDE 60'LIK KİRA ZAMMINDAN FAZLASINI İSTEYEN DE VAR

Öte yandan yüzde 60'lık kira zammına her ev sahibinin de uymadığı belirtildi. Çok daha fazlasını isteyenler olduğu aktarıldı. Vatandaşlar "Hiçbir sınır yok, istediğini yapıyorlar. Kafasına göre zam yapıyorlar. Maaşlara gelen zam devede kulak bile değil hatta. Yani çok zor" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Kira artış oranı Asgari ücret zammı kira zammı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa futbolunun efsane kulübü küme düşürüldü! 6 yıl üst üste zarar açıklamışlardı

Avrupa futbolunun efsane kulübü küme düşürüldü! 6 yıl üst üste zarar açıklamışlardı

Bitcoin, ilk kez 100 bin dolar sınırını aştı!

Bitcoin, ilk kez 100 bin dolar sınırını aştı!

Geri sayım başladı! 'Her an saldırı emri gelebilir' Kadın keskin nişancılar yerini aldı... Bahçeli'nin sözleri akıllara geldi

Geri sayım başladı! 'Her an saldırı emri gelebilir' Kadın keskin nişancılar yerini aldı... Bahçeli'nin sözleri akıllara geldi

Konum paylaşımı ile ilgili gündem yaratacak düzenleme!

Konum paylaşımı ile ilgili gündem yaratacak düzenleme!

Asgari ücret için konuşulan son rakamı açıkladı

Asgari ücret için konuşulan son rakamı açıkladı

'Asgari ücrette bu rakamın üstü sürpriz olur' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği senaryoda olacak maksimum rakamı verdi

'Asgari ücrette bu rakamın üstü sürpriz olur' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği senaryoda olacak maksimum rakamı verdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.