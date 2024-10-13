'Asgari ücretin 3'te 2'sine çalışırım diyenler var' MÜSİAD'dan tartışma yaratacak çıkış! 'Uyanıklığa dikkat edin, bir tezgah var orada' yorumu

Son dönemde 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sıklıkla konuşulmaya devam ederken asgari ücret, yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Bilindiği üzere İstanbul'daki hayat koşullarıyla örneğin Erzurum'daki, Urfa'daki hayat koşulları arasında fark var. Dolayısıyla buna dair bir öneri ortaya atıldı. MÜSİAD Başkanı bölgesel asgari ücret talep etti.

"BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET BİR DİPSİZ KUYU"

'Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu'da yer alan habere göre; MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, "Bölgesel asgari ücreti biz yıllardır dile getiriyoruz" derken Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik ise "Bölgesel asgari ücret bir dipsiz kuyudur. Yani metropoliten kentlerde aynı kent içinde bile ciddi yaşam farkları söz konusu olduğu için hangi bölgelere nasıl uygulanacağı ciddi bir tartışma konusu olacaktır" ifadelerini kullandı.

"İŞÇİLİK ÜCRETLERİNİ AŞAĞI ÇEKMEK İÇİN YAPMAYACAKLARI ÖNERİ KALMAYACAK"

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün ise "Bu işçilik ücretlerini aşağı çekmek için yapmayacakları öneri herhalde kalmayacak gibi görünüyor" dedi.

Asgari ücretli yeni yılda ne kadar zam alacağını düşünürken MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı 50 yıl önce eşitsizlik ilkesine uymadığı için Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 'bölgesel asgari ücret gelmeli' dedi. Bu çıkışa tepkiler de geldi.

"ASGARİ ÜCRETİN ÜÇTE İKİSİNE ÇALIŞIRIM DİYENLER VAR"

Asmalı "Anadolu'nun hem geçim şartları daha iyi hem kira fiyatları daha düşük. Orada kiradan dolayı 10 bin TL fark ediyor yani. Asgari ücretin üçte ikisine çalışırım diyenler var" şeklinde konuştu.

MÜSİAD'ın bölgesel asgari ücret konusunda oldukça ısrarcı olduğu belirtilirken işçiler de işçi temsilcileri de asgarinin asgarisi olmaz, teklif kabul edilemez diyor. Çünkü değil illerarası aynı bölgede farklı semtlerde bile geçim yaşam şartları arasında büyük farklılıklar var.

"CİDDİ SORNLARA YOL AÇABİLMEKTEDİR"

Bölgesel asgari ücret sistemi Türkiye'de 1951-1974 yılları arasında uygulanmıştı. Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde vazgeçildi, ulusal asgari ücret sistemine geçildi. Ancak asgari ücretli milyonlarca çalışan açlık sınırı altında kalan ücretle geçinmenin imkansız olduğunu söylerken MÜSİAD bölgesel asgari ücret istiyor. Sendikalar, çalışma hayatı uzmanları teklife karşı tepkili.

Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik "Bölgesel asgari ücret üniter devlet sistemlerinde ciddi sorunlara ve anayasal kuralların ihlaline, eşitlik ilkesinin ihlaline yol açabilmektedir" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA ASGARİ ÜCRETİ ARTTIRALIM DEMİYOR, URFA'DAKİNİ DÜŞÜRELİM DİYOR"

Ozan Gündoğdu ise "Efendim patronlar sanki Türkiye'nin tamamının hayrınaymış gibi tarif ediyorlar bunu ama tabii kendi ceplerini düşünüyorlar. Mahmut Asmalı'nın MÜSİAD Başkanı'nın şunu dediğini zannetmeyin; ya İstanbul'da hayat şartları çok zor, İstanbul'da asgari ücreti arttıralım demiyor. Urfa'da üçte ikisine çalışmaya razılar, Urfa'dakini düşürelim diyor. Bakın orada uyanıklığa dikkat edin, yani bir tezgah var orada" şeklinde konuştu.