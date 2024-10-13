FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Asgari ücretin 3'te 2'sine çalışırım diyenler var' MÜSİAD'dan tartışma yaratacak çıkış! 'Uyanıklığa dikkat edin, bir tezgah var orada' yorumu

'Asgari ücretin 3'te 2'sine çalışırım diyenler var' MÜSİAD'dan tartışma yaratacak çıkış! 'Uyanıklığa dikkat edin, bir tezgah var orada' yorumu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
13.10.2024 08:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin en çok konuşulan konusu; yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı. Farklı rakamlar gündeme gelirken MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'dan yeni bir tartışma yaratacak 'bölgesel asgari ücret' çıkışı geldi. "Anadolu'nun hem geçim şartları daha iyi hem kira fiyatları daha düşük. Kiradan dolayı 10 bin TL fark ediyor. Asgari ücretin 3'te 2'sine çalışırım diyenler var" ifadelerini kullanan Asmalı'ya "Aynı kent içinde bile ciddi yaşam farkları söz konusu" sözleriyle tepki geldi.

'Asgari ücretin 3'te 2'sine çalışırım diyenler var' MÜSİAD'dan tartışma yaratacak çıkış! 'Uyanıklığa dikkat edin, bir tezgah var orada' yorumu

Son dönemde 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sıklıkla konuşulmaya devam ederken asgari ücret, yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Bilindiği üzere İstanbul'daki hayat koşullarıyla örneğin Erzurum'daki, Urfa'daki hayat koşulları arasında fark var. Dolayısıyla buna dair bir öneri ortaya atıldı. MÜSİAD Başkanı bölgesel asgari ücret talep etti.

müsiad

"BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET BİR DİPSİZ KUYU"

'Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu'da yer alan habere göre; MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, "Bölgesel asgari ücreti biz yıllardır dile getiriyoruz" derken Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik ise "Bölgesel asgari ücret bir dipsiz kuyudur. Yani metropoliten kentlerde aynı kent içinde bile ciddi yaşam farkları söz konusu olduğu için hangi bölgelere nasıl uygulanacağı ciddi bir tartışma konusu olacaktır" ifadelerini kullandı.

AZİZ

"İŞÇİLİK ÜCRETLERİNİ AŞAĞI ÇEKMEK İÇİN YAPMAYACAKLARI ÖNERİ KALMAYACAK"

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün ise "Bu işçilik ücretlerini aşağı çekmek için yapmayacakları öneri herhalde kalmayacak gibi görünüyor" dedi.

DİSK

Asgari ücretli yeni yılda ne kadar zam alacağını düşünürken MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı 50 yıl önce eşitsizlik ilkesine uymadığı için Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 'bölgesel asgari ücret gelmeli' dedi. Bu çıkışa tepkiler de geldi.

"ASGARİ ÜCRETİN ÜÇTE İKİSİNE ÇALIŞIRIM DİYENLER VAR"

Asmalı "Anadolu'nun hem geçim şartları daha iyi hem kira fiyatları daha düşük. Orada kiradan dolayı 10 bin TL fark ediyor yani. Asgari ücretin üçte ikisine çalışırım diyenler var" şeklinde konuştu.

MÜSİAD'ın bölgesel asgari ücret konusunda oldukça ısrarcı olduğu belirtilirken işçiler de işçi temsilcileri de asgarinin asgarisi olmaz, teklif kabul edilemez diyor. Çünkü değil illerarası aynı bölgede farklı semtlerde bile geçim yaşam şartları arasında büyük farklılıklar var.

iStock-2154356317

"CİDDİ SORNLARA YOL AÇABİLMEKTEDİR"

Bölgesel asgari ücret sistemi Türkiye'de 1951-1974 yılları arasında uygulanmıştı. Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde vazgeçildi, ulusal asgari ücret sistemine geçildi. Ancak asgari ücretli milyonlarca çalışan açlık sınırı altında kalan ücretle geçinmenin imkansız olduğunu söylerken MÜSİAD bölgesel asgari ücret istiyor. Sendikalar, çalışma hayatı uzmanları teklife karşı tepkili.

Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik "Bölgesel asgari ücret üniter devlet sistemlerinde ciddi sorunlara ve anayasal kuralların ihlaline, eşitlik ilkesinin ihlaline yol açabilmektedir" ifadelerini kullandı.

iStock-1063289558

"İSTANBUL'DA ASGARİ ÜCRETİ ARTTIRALIM DEMİYOR, URFA'DAKİNİ DÜŞÜRELİM DİYOR"

Ozan Gündoğdu ise "Efendim patronlar sanki Türkiye'nin tamamının hayrınaymış gibi tarif ediyorlar bunu ama tabii kendi ceplerini düşünüyorlar. Mahmut Asmalı'nın MÜSİAD Başkanı'nın şunu dediğini zannetmeyin; ya İstanbul'da hayat şartları çok zor, İstanbul'da asgari ücreti arttıralım demiyor. Urfa'da üçte ikisine çalışmaya razılar, Urfa'dakini düşürelim diyor. Bakın orada uyanıklığa dikkat edin, yani bir tezgah var orada" şeklinde konuştu.

Ekran görüntüsü 2024-10-13 084836

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret MÜSİAD yeni asgari ücret ne kadar
En Çok Okunan Haberler
Pavyonda kan donduran görüntü! Görüştüğü kadını katletti ardından kendini vurdu

Pavyonda kan donduran görüntü! Görüştüğü kadını katletti ardından kendini vurdu

Görenler inanamadı! Acı tablo... 'İnsan ne diyeceğini bilemiyor'

Görenler inanamadı! Acı tablo... 'İnsan ne diyeceğini bilemiyor'

100 bin TL limitli kredi kartına 750 liralık vergi... Uzmanlar konuştu!

100 bin TL limitli kredi kartına 750 liralık vergi... Uzmanlar konuştu!

Yeni liste yayınlandı! İşte sucuk diye ‘eşek eti – at eti’ yediren firmalar…

Yeni liste yayınlandı! İşte sucuk diye ‘eşek eti – at eti’ yediren firmalar…

100 cc ve altı motosikletlerden Motorlu Taşıtlar Vergisi alınacak! İşte ödenecek tutar...

100 cc ve altı motosikletlerden Motorlu Taşıtlar Vergisi alınacak! İşte ödenecek tutar...

Bankaların komisyon ücretleri esnafın belini büktü

Bankaların komisyon ücretleri esnafın belini büktü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.