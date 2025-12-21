FİNANS

Asgari ücretle birlikte borçlanma miktarında da artış olacak! 2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir fark oluşacak"

Yeni yılla birlikte asgari ücret zammıyla borçlanmadaki rakam da artacak. Aralık ayı içinde yapılandırma için başvuranlarla 1 Ocak’tan sonra başvuranlar arasında ciddi bir artış farkı oluşacak. Uzmanlar, bu nedenle borçlanmanın yıl bitmeden yapılması gerektiğini vurguluyor. Çalışma Ekonomisti Murat Göktaş, "Asgari ücrete zam oranı kadar borçlanmada da artış olacak. Kadınlardaki doğum borçlanması dışında diğer borçlanmadaki oran da maaşın yüzde 32'sinden yüzde 45'ine çıkacak" dedi.

Doğum, askerlik, Genel Sağlık Sigortası (GSS) gibi borçlanmalarda 1 Ocak itibariyle artış yaşanacak. Çalışma Ekonomisti Murat Göktaş, borçlanmaların Aralık ayı içerinde yapılmasıyla 1 Ocak'tan sonra yapılması arasında ciddi farklar olacağı uyarısında bulundu.

"YÜZDE 38 ARTABİLİR"

Ekol TV'ye konuk olan Göktaş, "Borçlanmalar daha çok asgari ücret artışı ile ilgili. Çünkü borçlanan kişiler, sigortaya bildirilen brüt kazançların yüzde 32si oranında ödüyorlar. 1 Ocak itibariyle asgari ücret oranı artış oranı kadar, borçlanmadaki rakam da artmış olacak. Buna ilave bir kısım var torba kanun onaylandı. Borçlanmadaki oran artırıldı. Kişinin aylık kazancının yani sigortaya bildirilen brüt ücretinin yüzde 32'sinden yüzde 45'ine çıktı. Yani yüzde 13 oranında 1 Ocak itibariyle zam gelecek. Asgari ücrete yüzde 25 artış olursa minimum yüzde 38 artmış olacak. Doğum borçlanmasında oran artmıyor ama asgari ücret artışı olacak. Erkeklerde askerlik borçlanması var. Borçlanmayı düşünenler mutlaka Aralık ayı içerisinde müracaat etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

