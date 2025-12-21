Asgari ücretle birlikte borçlanma miktarında da artış olacak! 2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir fark oluşacak"

Doğum, askerlik, Genel Sağlık Sigortası (GSS) gibi borçlanmalarda 1 Ocak itibariyle artış yaşanacak. Çalışma Ekonomisti Murat Göktaş, borçlanmaların Aralık ayı içerinde yapılmasıyla 1 Ocak'tan sonra yapılması arasında ciddi farklar olacağı uyarısında bulundu.

"YÜZDE 38 ARTABİLİR"

Ekol TV'ye konuk olan Göktaş, "Borçlanmalar daha çok asgari ücret artışı ile ilgili. Çünkü borçlanan kişiler, sigortaya bildirilen brüt kazançların yüzde 32si oranında ödüyorlar. 1 Ocak itibariyle asgari ücret oranı artış oranı kadar, borçlanmadaki rakam da artmış olacak. Buna ilave bir kısım var torba kanun onaylandı. Borçlanmadaki oran artırıldı. Kişinin aylık kazancının yani sigortaya bildirilen brüt ücretinin yüzde 32'sinden yüzde 45'ine çıktı. Yani yüzde 13 oranında 1 Ocak itibariyle zam gelecek. Asgari ücrete yüzde 25 artış olursa minimum yüzde 38 artmış olacak. Doğum borçlanmasında oran artmıyor ama asgari ücret artışı olacak. Erkeklerde askerlik borçlanması var. Borçlanmayı düşünenler mutlaka Aralık ayı içerisinde müracaat etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.



